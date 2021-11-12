Почему категорически нельзя мыть голову на Михайлов день 21 ноября? Что будет, если помыть

21 ноября Русская православная церковь отмечает Михайлов день. Верующим известно, что именно архангел Михаил сыграл особую роль, приняв участие в битве добра и зла. Именно Михаил победил сатану. Он изображен на иконах с мечом, который символизирует ту самую победу.
Также считается, что Михаил не только отгоняет от человека грешные соблазны, но и защищает от бед и несчастий, которые то и дело окружают смертных. Поэтому 21 ноября принято молиться Михаилу о помощи. Наши предки устраивали на Михайлов день гулянья: приглашали гостей, пели песни, накрывали пышный стол.
Но также в этот период существуют свои важные запреты. Например, строгим запретом является мытье головы. Если помыть голову в этот день, можно лишиться всего ума. Если же человек будет заниматься рубкой дров 21 ноября, Михаил накажет верующего.
В Михайлов день категорически запрещено стремиться к выгоде, отказывать в помощи окружающим себя людям, а также вступать в конфликты и споры. Считается, что этот день является одним из лучших для решения конфликтов.
Также 21 ноября есть ряд примет. Они могут предсказать то или иное событие. Например, если человек услышит звон колоколов, вскоре придет беда. Если же человек встретит иней утром, вскоре посыплется море снега.
Добавим, что человек, рожденный в Михайлов день, будет очень счастливым. Архистратиг Михаил будет защищать на всем жизненном пути.