Важные приметы на новогоднюю ночь 31 декабря 2021: о чем скажут свечи, елка, снег за окном, ваше главное горячее блюдо, цвет платья и какими цветами украсить праздничный стол

Через полтора месяца наступит новогодняя ночь. Это время принесет с собой множество прекрасных вещей: подарки, украшение дома и города, праздничное настроение, теплые встреч и многое-многое другое. Однако не стоит полностью уходить в праздник. Стоит помнить о приметах 31 декабря. Некоторые из них могут нарушить праздничную идиллию.
Приметы в новогоднюю ночь:
· Одной из важнейших примет приходится на сон. Считается, что сон перед 31 декабря будет вещим для всего будущего года.
· Перед новогодней ночью ни в коем случае нельзя выносить мусор из дома. Вместе с ним из дома может уйти все благополучие.
· Для того чтобы семья никого не лишилась в течение 2022 года, ножки стола необходимо перемотать веревочкой.
· Если надеть 31 декабря самое новое платье, в этом году будет множество обновок. Поэтому лучше одеться как можно красивее.
· На столе обязательно должны быть фрукты, рис, орехи. Эти продукты принесет достаток в дом в следующем году. Чем богаче будет ваш праздничный стол, тем краше будут грядущие дни.
· Если в новогоднюю ночь пойдет снег, начало следующего года будет крайне морозным.
· Считается, что если поставить 31 декабря гореть свечи, они не должны тухнуть до боя курантов. Иначе год будет скудным.
Отметим, что елку в этот год стоит брать настоящую, поскольку 2022 год пройдет под покровительством Водяного Тигра. Этот зверь любит исключительно натуральные материалы.