Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Важные приметы на новогоднюю ночь 31 декабря 2021: о чем скажут свечи, елка, снег за окном, ваше главное горячее блюдо, цвет платья и какими цветами украсить праздничный стол

3:00:4911/12/2021
0

Новый 2022 год наступит совсем скоро. Вместе с ним в новогоднюю ночь к людям придут приметы.

В Новый год существует множество примет. Фото: Pxfuel.com
В Новый год существует множество примет. Фото: Pxfuel.com

Через полтора месяца наступит новогодняя ночь. Это время принесет с собой множество прекрасных вещей: подарки, украшение дома и города, праздничное настроение, теплые встреч и многое-многое другое. Однако не стоит полностью уходить в праздник. Стоит помнить о приметах 31 декабря. Некоторые из них могут нарушить праздничную идиллию.

Приметы в новогоднюю ночь:

· Одной из важнейших примет приходится на сон. Считается, что сон перед 31 декабря будет вещим для всего будущего года.

· Перед новогодней ночью ни в коем случае нельзя выносить мусор из дома. Вместе с ним из дома может уйти все благополучие.

· Для того чтобы семья никого не лишилась в течение 2022 года, ножки стола необходимо перемотать веревочкой.

· Если надеть 31 декабря самое новое платье, в этом году будет множество обновок. Поэтому лучше одеться как можно красивее.

· На столе обязательно должны быть фрукты, рис, орехи. Эти продукты принесет достаток в дом в следующем году. Чем богаче будет ваш праздничный стол, тем краше будут грядущие дни.

· Если в новогоднюю ночь пойдет снег, начало следующего года будет крайне морозным.

· Считается, что если поставить 31 декабря гореть свечи, они не должны тухнуть до боя курантов. Иначе год будет скудным.

Отметим, что елку в этот год стоит брать настоящую, поскольку 2022 год пройдет под покровительством Водяного Тигра. Этот зверь любит исключительно натуральные материалы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новый годукрашениеособые приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы верите в приметы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Важные приметы на новогоднюю ночь 31 декабря 2021: о чем скажут свечи, елка, снег за окном, ваше главное горячее блюдо, цвет платья и какими цветами украсить праздничный стол
3:00:49 11/12/2021
Важные приметы на новогоднюю ночь 31 декабря 2021: о чем скажут свечи, елка, снег за окном, ваше главное горячее блюдо, цвет платья и какими цветами украсить праздничный стол
Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день
2:54:56 11/12/2021
Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день
Астероид 2021 UL17 приближается к Земле: Астрономы оценили шансы столкновения
2:28:33 11/12/2021
Астероид 2021 UL17 приближается к Земле: Астрономы оценили шансы столкновения
Укравшим свыше 400 млн рублей на космодроме «Восточный» суд вынес приговор: Еще один фигурант скрылся от следствия
2:01:35 11/12/2021
Укравшим свыше 400 млн рублей на космодроме «Восточный» суд вынес приговор: Еще один фигурант скрылся от следствия
Почему категорически нельзя мыть голову на Михайлов день 21 ноября? Что будет, если помыть
2:00:30 11/12/2021
Почему категорически нельзя мыть голову на Михайлов день 21 ноября? Что будет, если помыть
Умер академик Евгений Чазов - выдающийся кардиолог, лечивший Брежнева и Андропова
1:45:27 11/12/2021
Умер академик Евгений Чазов - выдающийся кардиолог, лечивший Брежнева и Андропова
Натравившего бойцовскую собаку на женщину задержали в Подмосковье: Собака искусала пешехода
1:33:18 11/12/2021
Натравившего бойцовскую собаку на женщину задержали в Подмосковье: Собака искусала пешехода
Maybach миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП в Москве
1:17:04 11/12/2021
Maybach миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП в Москве
Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года
1:00:33 11/12/2021
Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года
"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов
12:47:58 11/12/2021
"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов