Чудеса преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, чью память церковь чтит 13 ноября: как святой Спиридон своими мантией и власяницей победил пожар

13 ноября отмечается память святого Спиридона и Никодима, которые выпекали просфоры в Киево-Печерской лавре. Сведений о детстве и мирской жизни Никодима практически нет; другие биографические сведения о нем очень скудны и отрывочны, известно только, что он подвизался в Киево-Печерском монастыре при игумене Пимене, который был приписан к просфорной печи вместе с преподобным Спиридоном. Никодим разделял со святым Спиридоном взгляды на жизнь. Они вместе молились и трудились: рубили дрова, месили тесто и пели Псалмы.
Праведные монахи усердно и хорошо послужили братии монастыря и Богу. После чего мирно упокоились в 60-х годах двенадцатого века. Мощи святых просфорников сегодня находятся в Ближних пещерах.
Также существует предание о чуде, которое произошло с праведниками. По легенде, однажды во время выпекания просфор у мужчин загорелась печь с внешней стороны. Монахи сумели потушить огонь, оставшись невредимыми. Однако у Спиридона загорелась мантия, но когда ее потушили, то следов от огня не осталось. С тех пор Никодима и Спиридона начали уважать в народе как хранителей дома от пожара.
Кроме того, им молились, чтобы потушили пламя страстей наших и даровать истинное усердие славословить Его непрестанно в псалмах и песнях духовных, в этой жизни и в будущем поет: «Аллилуйя»». «Радуйся, Никодим, ибо в выпечке хлебов священных ты тридцать лет трудился».