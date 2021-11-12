Ванга, Нострадамус, Вольф Мессинг: самое важное о 2022 году в прогнозах предсказателей о уникальном годе «трех двоек»

2022 год уже совсем близко, поэтому многим людям важно понимать, каких изменений и сюрпризов ожидать от этого года. В мире существует множество предсказателей и ясновидящих, которые пытались заглянуть в будущее и разобраться в его хитрых хитросплетениях, рассказать миру, какие трудности его ждут и с чем предстоит столкнуться. Однако наиболее известны по правдоподобности своих предсказаний Ванга, Нострадамус и Вольф Мессинг, которые оставили огромный след в истории.
Что предсказала Ванга на предстоящий 2022 год?
Целительница и известная по всей России ясновидящая не указывала точных дат, однако дала много информации о том, что ждет Россиян в ближайшем будущем. Она утверждала, что в предстоящем году Россия станет великой страной и еще сильнее укрепит свое влияние на Европу и мир в целом. Стоит подчеркнуть, что, по словам Ванги, все враги и недоброжелатели, которые негативно высказывались о стране и ее законах, а также применяли физическую силу в борьбе с Россией, получат по заслугам и будут наказаны. Также ясновидящая подчеркнула, что это будет тяжелый период для России, внутри которой будет возникать множество больших конфликтов, а также внезапное появление страшной болезни. Можно сказать, что частично это предсказание уже сбылось.
Что предсказал Нострадамус на предстоящий 2022 год?
Нострадамус является самым древним из нашего списка предсказателей. Он известен еще с 16 века, прославившись, как пророк, алхимик и врачеватель. На предстоящий 2022 год Нострадамус предсказал ухудшение политической ситуации, а также напряженное отношение между странами, названия которых, по понятным причинам, не были обозначены. Эмигранты, в большинстве своем мусульмане, начнут медленно рассеиваться по странам Европы, спасаясь от беды, накрывающей их страны. США и Китай встанут на тропу противостояния, пытаясь занять лидирующую позицию во влиянии на мир.
По мнению пророка, в России в 2022 году случатся кардинальные изменения. В первую очередь начнет расцветать экономика, что приведет к выходу страны из кризисной ситуации. Санкции, установленные другими странами будут преодолены и Россия сможет самостоятельно вводить на рынок аналоги зарубежных продуктов, не уступающих по качеству. Также нашу страну ожидают выгодные союзы, которые поспособствуют появлению новых земель и территорий. Россия станет больше, мощнее и богаче, чем когда-либо.
Что предсказал Вольф Мессинг на предстоящий 2022 год?
Знаменитый телепат и прорицатель предсказал на предстоящий год множество событий, которые по своим описаниям очень похожи на предсказания, озвученные Вангой и Нострадамусом. Вольф Мессинг предрек большой конфликт стран, в котором однозначно будет участвовать Украина. Россию ждет сложная ситуация в экономике, а также проблемы в отношении здравоохранения. Прорицатель предсказал появление страшной болезни, которая унесет множество жизней и введет в состояние стресса практически весь мир. Мессинг подчеркивает, что в этом случае россиянам нужно будет сплотиться, объединиться. Тогда болезнь будет побеждена, а Россия сможет выйти на новый уровень, по-новому расцвести и занять лидирующие позиции среди всех стран мира, войдет в эру процветания и роста.