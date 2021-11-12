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Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года как повод бросить курить, выйти замуж - самое время для перемен

4:00:2411/12/2021
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Затмения являются временем огромной и мощной энергетики, которая так или иначе повлияет на жизнь землян.

Период затмения может крайне сильно повлиять на человеческое самочувствие. Фото: Pxfuel.com
Период затмения может крайне сильно повлиять на человеческое самочувствие. Фото: Pxfuel.com

Многие люди знают, как сильно Луна может повлиять на жизненные процессы всех жителей нашей планеты. Но мы редко говорим о том, что не менее мощным влиянием владеет затмение. Особенно важно об этом сказать сейчас, ведь через неделю. 19 ноября, начнется коридор затмений, который продлится до 4 декабря.

Считается, что солнечные и лунные затмения имеют не только психоэмоциональное влияние на людей, но и физическое, ведь у землян может даже заболеть голова. А многие из нас ощутят на себе излишнюю слабость. К эмоциональным симптомам относятся раздражительность, обидчивость, плохое настроение и склонность к конфликтам.

Специалисты рекомендуют отложить ключевые планы. Стоит избегать лишних физических нагрузок. Это время является прекрасным периодом, чтобы бросить все вредные привычки. В частности, курение. Но понадобится сила воли, чтобы отказаться от соблазнов и провокаций.

Также коридор затмений так или иначе влияет на людей в рамках бракосочетания. Некоторые люди считают, что это время идеально подходит для того, чтобы зарегистрировать союз. Однако это не совсем так. Специалисты считают, что этот период лучше избегать. Есть риск навлечь на будущую семью постоянные конфликты.

Отметим, что не менее яркое влияние на человеческие жизни имеет лунный календарь. Но он имеет ежедневный характер. Он касается всех сфер человеческой жизни.

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замужествозатмениеноябрь 2021
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