Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 ноября 2021 в России и мире

• День творческих осуществлений
• Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)
• Экологический праздник «Синичкин день»
• День видимого дыхания на холоде
• День банковского работника Сбербанка России
• Праздник Озерянской иконы Божией Матери
• День специалиста по безопасности (Security Specialist Day)
• День памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии
• День бухгалтера в Красноярском крае
• День профсоюзного работника в Республике Башкортостан
• День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) - США
• День декоративных мышей и крыс (Fancy Rat & Mouse Day) - США
• День «Счастливого часа» (Happy Hour Day) - США
• День «Куриного бульона для души» (National Chicken Soup for the Soul Day) - США
• День отца (Hari Ayah) - Индонезия
• День французского сэндвича (National French Dip Day) - США
• День здоровья (Hari Kesehatan Nasional) - Индонезия
• День молодёжи - Восточный Тимор
• День Конституции - Азербайджан
• День культурного ренессанса, День врача (Sun Yat-sen`s Birthday) - Тайвань
• День махоре (Journee Nationale Maore) - Коморские острова
• День рождения Хуаны Инес де ла Крус (Birthday of Juana Ines de la Cruz) - Мексика
• День Элизабет Кэди Стэнтон (Elizabeth Cady Stanton Day) - США
• Именины у Артёма, Анастасии, Степана, Елены, Александра, Максима
• Зиновий и Зиновия (Зинькин день, Зиновий Синичник)
Важные события:
• 12 ноября 1910 года в США совершен первый в мире кинотрюк, каскадёр прыгнул в реку из горящего воздушного шара
• 12 ноября 1990 года Тим Бернерс-Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины World Wide Web
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru