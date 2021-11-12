Посадка чеснока в ноябре 2021: 6 чрезвычайно благоприятных дней для озимого чеснока по лунному календарю

Чеснок — универсальная приправа, полезные элементы которой положительно влияют на иммунитет и его способность бороться с вирусами и вредоносными бактериями. Своевременная и правильная его посадка способствует большему накапливанию различных витаминов в чесноке, а также богатый урожай. Обычно посадку озимого чеснока начинают проводить в середине октября, однако продолжать ее можно в период до конца декабря. В этом процессе важно учитывать все правила посадки чеснока в холодный период, а также данные лунные календаря, который помогает выбрать лучший день для работы в огороде.
Благоприятные и неблагоприятные дни посадки чеснока в ноябре 2021 года.
Самыми благоприятными днями для посадки чеснока в последнем месяце осени являются следующие даты: 14, 17, 18, 25, 27, 28 и 29 ноября. Это шесть дней сулят вам большой урожай, а также крупные чесночные головки.
15, 16, 20 и 21 числа ноября для посадки чеснока категорически не подходят. В эти дни возрастает риск ошибки в посадке и того, что зубчики чеснока, помещенные вами в землю, просто не приживутся и промерзнут. Поэтому вероятность лишиться урожая резко возрастает.
Оставшиеся дни ноября являются нейтральными для этой процедуры. Однако специалисты рекомендуют относиться к посеву с особой внимательностью и осторожностью. Если вы выполните все по правилам, то, возможно, даже нейтральный день сможет стать для вас благоприятным по результатам полученного урожая.