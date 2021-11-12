Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Посадка чеснока в ноябре 2021: 6 чрезвычайно благоприятных дней для озимого чеснока по лунному календарю

9:15:5711/11/2021
0

Осень подходит к концу, однако время для посадки озимого чеснока все еще не закончилось. Чтобы выбрать благоприятный день для работ в огороде, понадобится лунный календарь.

Озимый чеснок можно высаживать на протяжении всей осени. Фото: Pixabay.com
Озимый чеснок можно высаживать на протяжении всей осени. Фото: Pixabay.com

Чеснок — универсальная приправа, полезные элементы которой положительно влияют на иммунитет и его способность бороться с вирусами и вредоносными бактериями. Своевременная и правильная его посадка способствует большему накапливанию различных витаминов в чесноке, а также богатый урожай. Обычно посадку озимого чеснока начинают проводить в середине октября, однако продолжать ее можно в период до конца декабря. В этом процессе важно учитывать все правила посадки чеснока в холодный период, а также данные лунные календаря, который помогает выбрать лучший день для работы в огороде.

Благоприятные и неблагоприятные дни посадки чеснока в ноябре 2021 года.

Самыми благоприятными днями для посадки чеснока в последнем месяце осени являются следующие даты: 14, 17, 18, 25, 27, 28 и 29 ноября. Это шесть дней сулят вам большой урожай, а также крупные чесночные головки.
15, 16, 20 и 21 числа ноября для посадки чеснока категорически не подходят. В эти дни возрастает риск ошибки в посадке и того, что зубчики чеснока, помещенные вами в землю, просто не приживутся и промерзнут. Поэтому вероятность лишиться урожая резко возрастает.
Оставшиеся дни ноября являются нейтральными для этой процедуры. Однако специалисты рекомендуют относиться к посеву с особой внимательностью и осторожностью. Если вы выполните все по правилам, то, возможно, даже нейтральный день сможет стать для вас благоприятным по результатам полученного урожая.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ноябрьпосадкачесноклунный календарьблагоприятные дниозимый чесноккогда садить
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда вы высаживаете озимый чеснок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 11 ноября 2021: в плохую космическую погоду лучше сокращать физические нагрузки, рассказываем зачем это делать4
Введут ли нерабочие дни еще раз и переведут школьников на дистант в конце 2021 года: Политолог Алексей Мазур и вирусолог Сергей Нетесов рассказали о новом локдауне13
В Бердске местная жительница заразилась коронавирусом и падала в обморок каждые полчаса3

Последние новости

Посадка чеснока в ноябре 2021: 6 чрезвычайно благоприятных дней для озимого чеснока по лунному календарю
9:15:57 11/11/2021
Посадка чеснока в ноябре 2021: 6 чрезвычайно благоприятных дней для озимого чеснока по лунному календарю
Где на Земле люди начнут погибать первыми из-за глобального потепления: метеорологи рассказали
9:00:39 11/11/2021
Где на Земле люди начнут погибать первыми из-за глобального потепления: метеорологи рассказали
Солнце, Луна и восходящие знаки: что они означают и как найти свою большую тройку
8:30:36 11/11/2021
Солнце, Луна и восходящие знаки: что они означают и как найти свою большую тройку
Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022
8:15:21 11/11/2021
Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022
Сезон Стрельца приближается: точные даты и что это значит для вас?
8:00:10 11/11/2021
Сезон Стрельца приближается: точные даты и что это значит для вас?
Почему у детей с онкологией часто развивается ожирение: причина необычна
7:30:13 11/11/2021
Почему у детей с онкологией часто развивается ожирение: причина необычна
Ванга, Нострадамус, Вольф Мессинг: самое важное о 2022 году в прогнозах предсказателей о уникальном годе «трех двоек»
7:15:09 11/11/2021
Ванга, Нострадамус, Вольф Мессинг: самое важное о 2022 году в прогнозах предсказателей о уникальном годе «трех двоек»
Заранее предсказать приступ при эпилепсии поможет новая разработка
7:00:10 11/11/2021
Заранее предсказать приступ при эпилепсии поможет новая разработка
Если вы плохо спите по ночам, то вы подвергаетесь большему риску при заражении коронавирусом. В чем он?
6:30:53 11/11/2021
Если вы плохо спите по ночам, то вы подвергаетесь большему риску при заражении коронавирусом. В чем он?
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период
6:15:25 11/11/2021
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период