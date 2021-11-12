Как получить QR-коды после вакцинации от коронавируса? У мамы телефон кнопочный

В рубрику "Сообщи сои новости" написала Нина:
Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет. А у мамы еще и телефон кнопочный. Как получить QR-коды?
Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет.
В рубрику "Сообщи сои новости" написала Нина:
Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет. А у мамы еще и телефон кнопочный. Как получить QR-коды?
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