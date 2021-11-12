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12.11
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Как получить QR-коды после вакцинации от коронавируса? У мамы телефон кнопочный

1:46:5111/12/2021
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Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет.

Женина пользуется кнопочным телефоном. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи сои новости" написала Нина:

Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет. А у мамы еще и телефон кнопочный. Как получить QR-коды?

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QR кодкнопочный телефонВакцинация.
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