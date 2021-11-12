В Новосибирской области введен режим QR-кодов в кафе и ресторанах с 12 ноября

В Новосибирске в ресторанах и кафе введен режим входов строго при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Такое правило действует с 12 ноября. Сообщается, что заведения будут работать в штатном режиме. Такое решение было принято из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в регионе. Также попасть в организации общественного питания можно будет при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который был сделан за три дня до его предоставления. Впускать будут и граждан, которые получили медотвод.
Исключением из этого правила стали доставка заказов, обслуживание навынос, заведения общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.
– В сфере общепита действуют строгие меры, которые могут позволить контроль над эпидемиологической ситуацией в стране, однако пока такого результата добиться не удалось. Система контроля на входе на наличие QR-кодов введена для мотивации граждан к вакцинации, а руководители учреждений должны проводить разъяснительные беседы со своими сотрудниками, – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.
Сообщается, что в некоторых заведениях города осуществлялся вход по QR-кодам уже с 11 ноября.