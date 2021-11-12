Илья Авербух рассказал о своих отношениях с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух, который женат на актрисе Елизавете Арзамасовой рассказал о положительных качествах своей жены. По словам мужчины, его супруга всегда находится с ним и является идеальным примером для всех девушек, которые хотят научиться любить своих партнеров. Известно, что Авербух стал папой во второй раз летом 2021 года.
– Она меня всегда поддерживает, все время проводит со мной, я очень ей благодарен, даже на сегодняшнюю премьеру Лиза приехала поболеть за меня. Для меня это очень важно, – заявил режиссер-постановщик.
Пара скрывала любовные отношения на протяжении долгого времени. О том, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова влюблены друг в друга стало известно только летом 2020 года. К концу того года молодые люди решили узаконить свои отношения. Сейчас у актрисы и фигуриста растер ребенок, которого зовут ЛЕв, ему три месяца. Для актрисы это первый ребенок, а вот фигурист стал отцом уже во второй раз. Авербух является отцом подрастающего сына Ирины Лобачевой.