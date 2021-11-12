Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 12 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на пятницу, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 12 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Позаботьтесь о бизнесе. Сделайте шаг назад и займитесь своей внутренней работой.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор скрытых врагов. Сейчас не время выставлять себя напоказ, вместо этого сосредоточьтесь на себе.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Сейчас много всего происходит в ваших дружеских отношениях, и то, что вы так заняты, обязательно немного встревожит вас.
Когда Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш круг друзей, вы общаетесь, но рискуете выйти из строя.
Постарайтесь найти идеальный баланс между заботой о себе и другими людьми.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Так много вещей, на которых вам нужно сосредоточиться прямо сейчас, и сейчас не время обсуждать условия или заставлять дела идти своим чередом.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор карьеры и социального статуса.
Сосредоточьтесь на своем желании внести большие изменения в свои обязанности в офисе. Вы не пожалеете о том, что сейчас очень продуктивны.
Рак(21 июня - 22 июля)
Возьми духовный поиск, Рак. У вас так много действительно веских причин наслаждаться жизнью на другом уровне.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор образования, но это призыв к глубине вашей интуиции и ваших желаний.
Подумайте, чему бы вы хотели научиться у наставника или друга, возможно, изучите астрологию. Не все образование происходит в формальных учебных заведениях. Жизнь - это гигантский урок.
Лев(23 июля - 22 августа)
Кто что делает и что принадлежит кому сейчас может казаться ужасно запутанным, и следующие несколько дней могут не принести никаких результатов, если вы пытаетесь свести концы с концами или получить какие-то ответы.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор общих ресурсов, и так легко упустить из виду то, что сейчас важно.
Может быть, сделайте небольшой перерыв от всех деталей и вернитесь к работе, которую вам нужно сделать позже.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать, только потому, что чувствуете себя захваченным моментом. Вы можете почувствовать, что вам нужно сказать больше, чем необходимо, потому что вы эмоциональны.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор обязательств, и поддержка, которые вы должны выполнить, сложны и интенсивны.
Пауза. Если то, о чем вы думаете, действительно должно быть, то время продержится и остановится, чтобы ждать.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Сейчас сложно оставаться сосредоточенным, но почему, Весы? Ну, дело не в том, что вы нерешительны. Вы приняли решение что-то делать, но вместо этого смотрите на свой телефон.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор повседневных обязанностей, и эти задачи ускользают от вас.
Вы просто знаете, что вам нужно начинать с чего угодно, но на этот раз вам может понадобиться добавить в свой список дел слово «ничего». Сделай перерыв. Вы нуждаетесь в этом.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Эти каракули в записной книжке во время встречи на работе - только сигнал о том, что вам действительно следует быть где-то еще, чтобы повеселиться и устроить небольшой хаос, когда представится такая возможность.
Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор творчества.
Итак, запланируйте свидание с росписью по керамике или, если вы не практичный человек, посмотрите шоу о ремеслах или о том, как привести в порядок свой дом.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Независимо от того, насколько сильно вы любите свою семью или жаждете быть рядом с людьми, которых любите, есть ваша сторона, которая думает, что это еще не все, чем вы хотите быть.
Вам нужно ваше пространство, и когда Луна входит в знак зодиака Рыб, в ваш сектор дома и семьи, вы все о том, чтобы никто не связывал вас или не заставлял вас быть где-то к определенному времени. Нет, ты хочешь сделать это.
Связанные истории:
3 знака зодиака, которым не повезло в любви во время Луны без курса, 11 - 12 ноября 2021 г.
Знаки Зодиака, жаждущие внутреннего покоя, ранжированы от наиболее до наименее духовных
7 знаков зодиака, которые слишком поглощены собой ради их же блага
Козерог(22 декабря - 19 января)
Будь осторожен. Белая ложь - это все еще выдумка, и у людей не растут носы, когда они лгут.
Вы можете услышать одну или две сказки и поверить в то, что вам говорят. Это нормальное явление, когда Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор общения.
Вещи просто говорят, и на это мало причин. Вы можете даже не осознавать, что вам лгали, пока не станет слишком поздно.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Вы должны процветать и наслаждаться собственной жизнью. Вы готовы почувствовать, что обеими ногами стоите на земле и можете стоять самостоятельно. Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор денег.
К вам приходят то, что вам нужно. Вы захотите обратить внимание на то, как вы тратите свое время и деньги, и какие права у вас есть, чтобы управлять своей жизнью, делами и своей личностью.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Вы немного меняете форму, и ваша личность Камелеона временами бывает очень полезной, но постарайтесь не потеряться в момент, когда забудете, кто вы.
Оставайтесь верными себе, Рыбы. Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор идентичности, и вы могли бы усерднее работать и пытаться быть тем, кем вы являетесь, не ради доставляющего удовольствие людям, но помните, что лучший человек, которого можно сделать счастливым, - это вы сами.