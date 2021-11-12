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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 12 ноября 2021 года

2:34:4611/12/2021,Ария Гмиттер
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Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор обязательств, и поддержка, которые вы должны выполнить, сложны и интенсивны.

Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать, только потому, что чувствуете себя захваченным моментом. Фото:Pixabay

Ваш ежедневный гороскоп на 12 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на пятницу, пишет Your Tango.

Ежедневный гороскоп на 12 ноября 2021 года:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Позаботьтесь о бизнесе. Сделайте шаг назад и займитесь своей внутренней работой.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор скрытых врагов. Сейчас не время выставлять себя напоказ, вместо этого сосредоточьтесь на себе.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Сейчас много всего происходит в ваших дружеских отношениях, и то, что вы так заняты, обязательно немного встревожит вас.

Когда Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш круг друзей, вы общаетесь, но рискуете выйти из строя.

Постарайтесь найти идеальный баланс между заботой о себе и другими людьми.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Так много вещей, на которых вам нужно сосредоточиться прямо сейчас, и сейчас не время обсуждать условия или заставлять дела идти своим чередом.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор карьеры и социального статуса.

Сосредоточьтесь на своем желании внести большие изменения в свои обязанности в офисе. Вы не пожалеете о том, что сейчас очень продуктивны.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Возьми духовный поиск, Рак. У вас так много действительно веских причин наслаждаться жизнью на другом уровне.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор образования, но это призыв к глубине вашей интуиции и ваших желаний.

Подумайте, чему бы вы хотели научиться у наставника или друга, возможно, изучите астрологию. Не все образование происходит в формальных учебных заведениях. Жизнь - это гигантский урок.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Кто что делает и что принадлежит кому сейчас может казаться ужасно запутанным, и следующие несколько дней могут не принести никаких результатов, если вы пытаетесь свести концы с концами или получить какие-то ответы.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор общих ресурсов, и так легко упустить из виду то, что сейчас важно.

Может быть, сделайте небольшой перерыв от всех деталей и вернитесь к работе, которую вам нужно сделать позже.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать, только потому, что чувствуете себя захваченным моментом. Вы можете почувствовать, что вам нужно сказать больше, чем необходимо, потому что вы эмоциональны.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор обязательств, и поддержка, которые вы должны выполнить, сложны и интенсивны.

Пауза. Если то, о чем вы думаете, действительно должно быть, то время продержится и остановится, чтобы ждать.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Сейчас сложно оставаться сосредоточенным, но почему, Весы? Ну, дело не в том, что вы нерешительны. Вы приняли решение что-то делать, но вместо этого смотрите на свой телефон.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор повседневных обязанностей, и эти задачи ускользают от вас.

Вы просто знаете, что вам нужно начинать с чего угодно, но на этот раз вам может понадобиться добавить в свой список дел слово «ничего». Сделай перерыв. Вы нуждаетесь в этом.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Эти каракули в записной книжке во время встречи на работе - только сигнал о том, что вам действительно следует быть где-то еще, чтобы повеселиться и устроить небольшой хаос, когда представится такая возможность.

Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор творчества.

Итак, запланируйте свидание с росписью по керамике или, если вы не практичный человек, посмотрите шоу о ремеслах или о том, как привести в порядок свой дом.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Независимо от того, насколько сильно вы любите свою семью или жаждете быть рядом с людьми, которых любите, есть ваша сторона, которая думает, что это еще не все, чем вы хотите быть.

Вам нужно ваше пространство, и когда Луна входит в знак зодиака Рыб, в ваш сектор дома и семьи, вы все о том, чтобы никто не связывал вас или не заставлял вас быть где-то к определенному времени. Нет, ты хочешь сделать это.

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Козерог

(22 декабря - 19 января)

Будь осторожен. Белая ложь - это все еще выдумка, и у людей не растут носы, когда они лгут.

Вы можете услышать одну или две сказки и поверить в то, что вам говорят. Это нормальное явление, когда Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор общения.

Вещи просто говорят, и на это мало причин. Вы можете даже не осознавать, что вам лгали, пока не станет слишком поздно.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Вы должны процветать и наслаждаться собственной жизнью. Вы готовы почувствовать, что обеими ногами стоите на земле и можете стоять самостоятельно. Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор денег.

К вам приходят то, что вам нужно. Вы захотите обратить внимание на то, как вы тратите свое время и деньги, и какие права у вас есть, чтобы управлять своей жизнью, делами и своей личностью.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Вы немного меняете форму, и ваша личность Камелеона временами бывает очень полезной, но постарайтесь не потеряться в момент, когда забудете, кто вы.

Оставайтесь верными себе, Рыбы. Луна входит в знак зодиака Рыбы, ваш сектор идентичности, и вы могли бы усерднее работать и пытаться быть тем, кем вы являетесь, не ради доставляющего удовольствие людям, но помните, что лучший человек, которого можно сделать счастливым, - это вы сами.

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