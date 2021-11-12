Что это значит, если вы продолжаете видеть 1111 + Как желать в 11:11

Когда я учился в старшей школе, казалось, что весь мир остановился, когда часы показывали 11:11.
Неважно, где мы были - слушали музыку в машине по дороге на вечеринку или во время глубокой дискуссии во время ночевки о симпатичном мальчике из третьего периода - когда часы тикали до этого волшебного времени, мы откладывали наши жизни, чтобы сделать пожелание в 11:11, пишет Your Tango.
Я не могу точно сказать, означает ли желание в 11:11 что-нибудь, но каким-то странным образом это заставляло нас чувствовать, что мы немного контролируем время в нашей жизни, которое почти всегда было хаотичным. И теперь, когда я стал полноценным взрослым, я почувствовал, что мне нужно знать всю историю.
Что это значит, если вы продолжаете видеть 11:11 или 1111?Число ангела 1111 считается знаком, предупреждающим вас о новых возможностях или новых начинаниях, сообщающим вам, что вы на правильном пути и ваши молитвы услышаны.
Конечно, одно объяснение, опубликованное в Urban Dictionary, гласит несколько иначе: «11:11 - время суток, когда все рассылают ваш канал Snapchat с черным экраном и часами, чтобы все знали, что они влюблены в кого-то, когда это очевидно не продержится ".
Однако для тех, кто интересуется нумерологией, число 1111 гораздо важнее - это число ангела.
Числа ангелов - это числовые последовательности, которые появляются в повторяющемся шаблоне, связанном с определенной вибрационной энергией, которая, как считается, отправляется нам в виде сообщений от ангелов. Если вы чаще видели определенный числовой паттерн, ваши ангелы, духовные наставники и / или Вселенная могут послать вам сообщение, пытаясь привлечь ваше внимание к чему-то.
«Вы можете работать со своими духовными наставниками / ангелами и настраивать каждое число, разговаривая с ними и говоря, что вы хотите, чтобы каждое число значило с этого момента», - объясняет Кристин Карлсон , экстрасенс / средний . «Но для тех, кто не установил особого намерения, 1111 - это знак, показывающий, что вы на правильном пути».
1111 - это не только число ангела, но и производное от числа мастера 11 . Многие считают, что видение 1111 - хороший знак, связанный с проявлением, возможностью и, возможно, даже с любовью Близнецовых Пламен.
Значение числа 1111 ангела в нумерологии
Энергетический портал может открываться, предоставляя больше возможностей для проявления.Если вы видите варианты 11, такие как 111, 1111 или 1111, это может быть тревожным сигналом для вас, чтобы обратить внимание, особенно на свои собственные мысли и чувства, поскольку для вас открывается портал энергетических возможностей во Вселенной.
Ваши ангелы-хранители посылают вам важное сообщение, желая, чтобы вы знали, что у вас есть огромная способность выражать свои мысли прямо сейчас.
Чтобы проявить то, чего вы хотите больше всего , просите о том, что вам нужно или что вы хотите проявить в своей жизни, будьте открыты для получения этого и сделайте все возможное, чтобы представить это уже истинным в вашей нынешней эмоциональной и / или физической реальности.
Вы связаны с единством мира.Некоторые люди считают, что случайное видение 11:11 и подобных повторяющихся чисел является признаком синхронности , то есть случайных событий, которые кажутся связанными, но не всегда объясняются.
Как тогда я хотел мороженого, и грузовик с мороженым случайно проезжал мимо. Бум: магия.
Видение 11:11 в этом смысле означает, что вы синхронизированы с остальным миром. Вы можете использовать это духовное пробуждение как напоминание о необходимости присутствовать и осознать, что мы все связаны друг с другом во всем мире.
Возможно, скоро вы встретите свое близнецовое пламя.Номер Мастера 11, и, следовательно, Номер Ангела 1111, часто ассоциируется с верой в близнецовое пламя .
Подобно концепции родственных душ , но также сильно отличается от нее , близнецовое пламя, как говорят, представляет собой два зеркальных я, которые были частью одной души, прежде чем были разделены пополам и рассеяны по Вселенной.
«Одиннадцать - это как два столпа, два человека, стоящие бок о бок в окончательном партнерстве, и именно в этом месяце многие Близнецовые Пламена обнаруживают, что их история начинается или переживает важные вехи», - объясняет духовно интуитивно понятливая Кейт Роуз.
«Каждая из них представляет собой две отдельные отдельные души, - продолжает она, - но они дополняют, понимают и соединяются совершенно уникальным образом. Они также излучают точно такую же частоту вибрации, которая составляет сильное ощущение энергий, когда они физически окружают друг друга ".
Другие возможные значения 1111
Вы можете быть работником света или земным ангелом.11:11 на часах не так уж случайны, как вы думаете. Некоторые астрологи и нумерологи считают, что вид этой умбры служит сигналом к пробуждению или напоминанием о том, что вы работник света.
Цель работника света в основном состоит в том, чтобы содержать как можно больше света для планеты, повышая частотные уровни любви и единения на Земле.
Так что, если вы чувствуете себя негативно, когда случайно смотрите на часы и видите 11:11, это может быть толчком со стороны Вселенной, чтобы охладить ваше отношение и стать более позитивным.
Число может служить сообщением ангелов о том, что вы «ангел на земле», что означает, что у вас те же обязанности, что и у работников света.
В своей книге «Числа ангела 101: значение 111, 123, 444 и других числовых последовательностей» Дорин Виртью объясняет, что каждый раз, когда вы видите число 1111, вам дается возможность.
«Энергетические врата открылись для вас, - говорит Вирчу, - быстро воплощая ваши мысли в реальность. Выбирайте мысли мудро в это время, следя за тем, чтобы они соответствовали вашим желаниям ».
Там может быть призрак.Некоторые люди считают, что видение 11:11 - это знак того, что в вас есть дух. А некоторые люди - например, Джордж Мэтью Барнард, автор книги «В поисках 11:11: Путешествие в мир духов» - утверждают, что видели духов в 11:11.
Барнард называет этих духов «промежуточными созданиями». И получите вот что: их всего 1111 штук.
Предполагается, что промежуточные создания должны помогать планете за кулисами и через людей. Но, к сожалению для всех, кроме Барнарда, он единственный человек, который когда-либо видел их и работал с ними, как, по его словам, уже более четырех десятилетий.
Несмотря на заявление Барнарда об исключительности, другие действительно поделились своими историями о привидениях, когда часы пробили 11:11.
Вот отрывок только из одного примера:
«Меня разбудил громкий царапающий звук. Я ничего об этом не подумал и выглянул в окно, чтобы увидеть дерево. Было тихо, без ветра. Это было похоже на мятую бумагу и глубокое дыхание, исходящее прямо надо мной. Замерзший от страха, Теперь я должен был быстро подумать. Я бросился к двери, несмотря на своего брата, и включил свет. Черная тень в форме туловища и головы, остальная часть размыта, была прямо над тем местом, где я спал. проклинал его и кричал, чтобы он ушел. Я изо всех сил молился Богу, чтобы он ушел ».
Спасибо, но нет, 11:11. Я в порядке.
Повторяющиеся числа предлагают наш мозг легко распознать.Когда все сходили с ума по палиндрому свидания 11 ноября 2011 года (он же 11/11/11 или 11-11-11), физик из Университета Уэйк Форест Эрик Карлсон объяснил, что наш мозг от природы склонен искать закономерности. А поскольку мы живем в эпоху цифровых технологий, и числа играют огромную роль в нашей жизни (например, номера телефонов, пароли, PIN-коды и т. Д.), Мы стали более склонными их искать.
«Эти шаблоны остаются в нашей памяти», - сказал Карлсон . «Но я не думаю, что это имеет какое-то мистическое значение».
Может ли 1111 быть предупреждением?11:11 - это число ангела, поэтому оно никогда не предупредит вас об опасности. Это никогда не бывает плохим знаком.
Число часто показано, чтобы напоминать вам «выровняться во время надвигающихся изменений, даже если временами это может показаться плохим, все, что происходит, идет вам на пользу».
Независимо от причины, по которой вы видите это особенное число, определенно не повредит использовать эту возможность для общего блага.
Тем не менее, для тех, кто верит в силу желания 11:11, очевидно, что в этом есть нечто большее, чем я думал.
«Если вы продолжаете смотреть 1111 или 111, будьте спокойны и спокойны, зная, что вы на правильном пути, и просто продолжайте идти», - советует Карлсон.
Как загадать желание, когда на часах 11:11:Согласно городскому словарю: "Если вы посмотрите на часы ровно на 11:11
Должен признать, звучит сложно, но это всего лишь один вариант. Ты делаешь это.
В любом случае, пожелайте мне удачи!