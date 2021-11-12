В Бердске «мартовскую кашу» и грязь на дорогах и тротуарах уберут к 16 ноября, заявил вице-мэр Владимир Захаров

Заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров рассказал «Курьер.Среда», когда будут убирать мокрый снег в Бердске.
Напомним, что горожане неоднократно жаловались в редакцию на неочищенные тротуары от слякоти. Как утверждают бердчане, с приходом холодов «каша под ногами» замерзнет и появится гололед. Тогда, по предположениям людей, в травмпункт выстроится очередь.
Как заверил редакцию заместитель главы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, тротуары будут расчищены.
- Минусовая температура будет во вторник. Техника обычно выходит в 4 утра. Работа будет построена так, чтобы ко вторнику все было очищено,- сообщил Владимир Захаров 12 ноября.
Вице-мэр также рассказал и о нехватке рабочих специальностей в Бердске. Впрочем, как отметил Захаров, данный дефицит есть и по всей стране.
- Пока у нас работают 15-17 рабочих по благоустройству, но несколько не хватает. Для полноценной работы нам надо еще 15 человек. Вакансия открыта. Приглашаем людей. Можем предоставить жилье, - произнес вице-мэр.
Также стало известно, что требуются и соискатели на работу тракториста. Как признался Захаров, уже приняты меры по увеличению зарплат рабочим за счет бюджета, то есть за счет налогоплательщиков. Трудящиеся данных специальностей будут получать больше 21 тысячи рублей.
О наличии снегоуборочной техники в Бердске Владимир Захаров высказался следующим образом:
- Техника есть. Пока дефицита в ней не испытываем. Есть отдельные позиции, которые надо усиливать, но это рабочие вопросы,- заявил замглавы.
Напомним, что ранее «Курьер.Среда» сообщал, что во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов - не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 - 2,5 см. Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки. За состоянием городской улично-дорожной сети следит АТИ Бердска. По всем вопросам бердчане могут обратиться по телефону: 8-383-41-2-00-58