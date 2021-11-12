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В школах Бердска 25 классов закрыты на карантин из-за коронавируса

3:25:3011/12/2021
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За минувшие сутки в городе выявили 15 новых зараженных.

Статистика по ковиду в Бердске растет. Фото: Pixabay.com

В Бердске за сутки заразились коронавирусом еще 15 человек. Под наблюдением медиков сейчас находятся 1 014 человек. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе. Сейчас результатов ПЦР-тестов ожидают 440 человек. А выздороветь и выписаться удалось 2 635 пациентам, переболевшим коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев заражения составляет 2 904 человека.

В образовательных учреждения также не обошлось без заболевших. Например, в школах города зарегистрировано 25 случаев заражения вирусной инфекцией. А общее число контактных лиц в такой среде – 666 человек. В дошкольных учреждениях нет закрытых на карантин групп, а вот в школах закрыли уже 25 классов из-за коронавируса. Также 2 класса закрыты по ОРВИ.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что с 12 ноября на территории Новосибирской области действует режим QR-кодов о вакцинации от COVID-19 в ресторанах и кафе. Такое решение было принято губернатором из-за тяжелой ситуации с пандемией коронавируса. Известно, что меры направлены на мотивацию жителей к прохождению вакцинации.

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