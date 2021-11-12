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В каких регионах выплатят по 50 и 100 тысяч рублей мамам ко Дню матери 28 ноября 2021 года

3:12:2811/12/2021,Ирина Новая
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Инициатива Дня матери в России предлагалась с 1915 года. Его дата несколько раз менялась.

Ко Дню матери приурочено вручение награды. Фото: Pexels

Последнее воскресенье ноября для россиян – повод поздравить мам с их праздником. В 2021 году День матери занимает 28 число. Корни торжества уходят в глубокую древность, ведь образ матери всегда занимал особое место в человеческом сознании.

Инициатива Дня матери в России предлагалась с 1915 года. Его дата несколько раз менялась, пока не заняла своё постоянное место в 1998 году. Как только праздник признали официально, стали зарождаться его традиции. Часть из них связана с выплатами – разовыми или регулярными. Их не так много и они отличаются в зависимости от региона.

Знаки отличия

Ко Дню матери приурочено вручение награды, характерной для Новосибирской области. Здесь с 2008 года чествуют матерей, воспитывающих пятерых детей – как родных, так и усыновлённых. На момент вручения знака «За материнскую доблесть» хотя бы один из них должен оставаться несовершеннолетним. Учитываются дети, погибшие в военных конфликтах. Вместе с наградой матери получают разовую выплату в 50 тысяч рублей. Пакет документов с заявкой может подать любая подходящая мать. Однако решение останется за органами местного самоуправления.

Похожая поддержка существует в Свердловской области. Там рассматривают заявки матерей на знак «Материнская доблесть». От его степени зависит прилагаемая сумма. Степень определяется количеством детей. Первую получают матери, воспитавшие десятерых, им выдадут более 165 тысяч рублей. Вторая степень для семей, откуда вышли восемь отпрысков, сумма превышает 82 тысячи рублей. «Материнская доблесть» третьей степени назначается женщинам, вырастившим пятерых. Они могут рассчитывать на 41 тысячу рублей. Суммы актуальны на 2021 год.

Похожие награды существуют в большинстве регионов России. Дополнительные суммы могут быть меньшими или отсутствовать. Взамен используются другие поощрения, вроде прибавки к пенсии.

На федеральном уровне матерей могут наградить орденом «Родительская слава». Каждый год из рук российского президента его получают две семьи. Число детей в них должно превышать четверых. Единовременная выплата равна 100 тысячам рублей с 2013 года.

Кому ежегодно?

Регулярная поддержка ко Дню матери оказывается матерям только в Ямало-ненецком автономном округе. Оказывается она тем, кто воспитывает от пяти детей. На каждого из них к празднику начисляют по 1 038 рублей. Суммы автоматически приходят семьям, стоящим на учёте у социальной защиты. В 2021 году выплату получат более 3800 матерей.

Поддержка или фейк?

Канун прошлого Дня матери был богат на ложные сообщения о выплатах. По социальным сетям отдельных регионов разошлась информация, что деньги начислят малоимущим семьям, где воспитывается больше трёх несовершеннолетних.

Выдуманную информацию официально опровергли в Тюменской области. Местный департамент социального развития объявил, что никаких выплат ко Дню матери законодательно не планировалось.

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