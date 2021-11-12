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Подарим Новый год больным малышам: В Бердске продолжается сбор средств на конфеты, канцтовары, памперсы и сладкие подарки для 200-х детей с туберкулезом

3:21:2611/12/2021
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Добрая акция завершится 20 декабря. Дорогие благотворители, ребятишки верят в сказу и Деда Мороза только благодаря вам.

Волонтер Вячеслав Останин выбирал для детей самые вкусные конфеты
Волонтер Вячеслав Останин выбирает для детей самые вкусные конфеты. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске продолжается добрая акция, которая позволит больным туберкулезом детям встретить сладко новый год в санаториях и больницах Новосибирска. 9 ноября "Курьер.Среда" объявил сбор денег на новогодние подарки, канцтовары и памперсы детям. Также бердчане смогут самостоятельно привезти подарки малышам в офисы редакции. На сегодняшний день, 12 ноября, горожанам удалось собрать 3 550 рублей, сладких подарков пока еще не набралось ни одному ребенку.

Напомним, традиционно перед Новым годом читатели «Курьер. Среда» приносили подарки и перечисляли средства для больных туберкулезом детей. В 2021-м году ничего не изменилось, кроме количества больных деток.

Как рассказал «Курьер. Среда» Вячеслав Останин, в этом году подарков ждут 200 ребятишек. Кроме того, детки нуждаются в подгузниках, канцтоварах и настольных играх.

- На сегодняшний день в детской туберкулезной больнице и туберкулезном санатории №1, который находится в Доме отдыха Мочище, а также в туберкулезном санатории №2 Новосибирска на 9-й Гвардейской дивизии, лечатся около 190 детей. Последний вновь открыли осенью этого года. Возраст детей разнообразный - от 2-х и до 17 лет, - рассказал Вячеслав Останин 9 ноября.

Бердчанин отметил, что утренники в медицинских организациях начинаются с 22 декабря. К этому времени новогодние подарки уже нужно развести по санаториям.

В этом году мы собираем 200 подарков с запасом, понимая, что к Новому году в санатории и больницу будут поступать новые маленькие пациенты. К тому же, на утренники необходимы сладкие призы. Да и на новогоднем столе для ребятишек не будут лишними конфеты и печеньки.

А дети у же с нетерпением ждут прихода бердского Деда Мороза. Мы искренне верим в то, что и в этом году бердчане в очередной раз подарят больным туберкулезом детям сладкий Новый год.

Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете приносить подарки по адресу: ул. Ленина, 38, (отдельный вход с обратной стороны подъезда дома), ул. К.Маркса,24, офис 2, телефон для справок: 3-00-10. Подарки мы будем собирать до 21 декабря с 09.00 утра до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова.
Сбор стартует с 9 ноября, а закончится - 20 декабря. Благодарим вас за помощь!

Низкий поклон и спасибо за средства на подарки детям:

500 рублей пришли от Юлии Дмитриевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Евгения Павловича. Спасибо!

350 рублей пришли от Татьяны Дмитриевны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Татьяны Игоревны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Дмитрия Сергеевича. Спасибо!

500 рублей пришли от Ирины Евгеньевны. Спасибо!

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акцияблаготворителиновогодние подаркисладкий Новый год
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