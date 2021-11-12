Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака, 12 ноября 2021 год

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в пятницу, 12 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Под Луной в Рыбах все кажется немного туманным. Пришло время исследовать душу и заглянуть в глубины нашей эмоциональной энергии, пишет Your Tango.
Что принесет пятничное чтение Таро вашему знаку зодиака?
Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в пятницу, 12 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая
Иногда нужно просто сказать: «Все кончено». Возможно, вам не нравится то, что сейчас делает другой человек, но это не ваше дело читать лекции, не так ли? Вам просто нужно позволить им учиться на их собственных условиях.
Но, опять же, это не означает, что вы должны смотреть, как происходит крушение поезда.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Туз Пентаклей
Трансформация вот-вот развернется, и вы даже не узнаете проект, который начали, когда он будет завершен. Это будет прекрасное время для вас. Пробуди свое сердце к возможностям.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Паж Мечей
Просто скажите что-нибудь, что говорит о вашей искренней заботе и заботе. Возможно, вы не знаете, что сказать, но проявление сочувствия уместно. Достаточно знать, что ты всегда рядом, когда это необходимо.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Император, перевернутая карта
Размахивайте белым флагом капитуляции. Не каждый бой нужно побеждать. Вы можете отпустить это. Нет никакой выгоды ни для вас, ни для кого-либо еще; только проигравшие в этой войне.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая
Вам не обязательно знать все ответы. На самом деле, будет веселее пытаться во всем разобраться. Плывите по течению.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Четверка Жезлов
У вас слишком много вещей, которые вам нужно выяснить. Вы не можете быть всем для всех.
Итак, когда у вас, наконец, все будет так, как вам нравится, вы оглянетесь назад и увидите, что действительно проделали потрясающую работу.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: туз жезлов, перевернутая
Вы должны отстраниться от процесса. Этот проект не будет перезапущен. Вам нужно будет выяснить, как это сделать, не манипулируя и не откладывая дальше. Будет непросто сделать то, чем вы не обязательно гордитесь, но сделать достаточно хорошо - обязательно.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Дьявол
Вы не подозреваете, что это искушение - старые новости. Вы научились различать, когда попадаете в ситуацию, из которой вам следует отступить. Слушай свои инстинкты, Скорпион.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Шестерка Кубков
Хорошо любить кого-то - это не плохо. Возможно, вы влюбились не в того человека, но проявление заботы и заботы никогда не было неправильным.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Влюбленные, перевернутая
Вы человек с важными чувствами. Итак, замешательство в вашей ситуации может заставить вас задуматься, почему вы не видели вещи так ясно раньше. Любовь ослепляет всех, и это может быть вашим алиби.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Иерофант, перевернутая
Правила нужно нарушать, Водолей, и когда вы чувствуете, что они больше не имеют смысла для вас или кого-либо еще, сделайте первый шаг вперед.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Король мечей
Верьте, что ваша интуиция всегда будет указывать вам путь. У вас сильная связь со своим внутренним голосом, но когда вы избегаете того, что говорит ваше сердце, оно чувствует себя отключенным. Не отключайте свой собственный дух. Это говорит не просто так.