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В Бердске 58-летнего местного жителя сбила иномарка на пешеходном переходе

4:38:1211/12/2021
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Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.

Водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода. Фото УГИБДД ГУ МВД России по НСО

В Бердске утром 11 ноября произошло ДТП, в котором пострадал человек. Все случилось в 07:25 по улице, Комсомольская 11а. Там водитель 1981 года рождения ехал на машине марки "Ниссан". Мужчина собирался поворачивать направо и не обратил внимание на пешеходы, который переходил дорогу в специально отведенном для этого месте: по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал 58-летний мужчина. У него диагностирована ушибленная рана лобной области и носа. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу Бердска.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Бердске за 10 месяцев в ДТП погибли 4 человека, а 6 пострадали. Всего за данный отрезок произошло 50 аварий. В 9-и из них пострадали 10 лиц, младше 16 летнего возраста. Сообщается, что 45 происшествий были допущены по вине водителей, а в 5-и случаях были виноваты пешеходы.

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