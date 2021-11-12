В Бердске 58-летнего местного жителя сбила иномарка на пешеходном переходе

В Бердске утром 11 ноября произошло ДТП, в котором пострадал человек. Все случилось в 07:25 по улице, Комсомольская 11а. Там водитель 1981 года рождения ехал на машине марки "Ниссан". Мужчина собирался поворачивать направо и не обратил внимание на пешеходы, который переходил дорогу в специально отведенном для этого месте: по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 58-летний мужчина. У него диагностирована ушибленная рана лобной области и носа. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу Бердска.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Бердске за 10 месяцев в ДТП погибли 4 человека, а 6 пострадали. Всего за данный отрезок произошло 50 аварий. В 9-и из них пострадали 10 лиц, младше 16 летнего возраста. Сообщается, что 45 происшествий были допущены по вине водителей, а в 5-и случаях были виноваты пешеходы.