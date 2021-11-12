Болельщики устроили драку на футбольном матче сборных России и Кипра

Стала известна причина потасовки на трибуне среди болельщиков матча Россия-Кипр, который состоялся в рамках отборочного этапа ЧМ 2022. Причиной конфликта стало молчание со стороны некоторых болельщиков, которые приехали поддержать национальную сборную на «Газпром Арену». Фанатам не понравилось, что кто-то из болельщиков не оказывает поддержку футболистам, а молча смотрит игру, пишет «Спорт день за днем».
Сначала инициативные болельщики выкрикивали кричалки в адрес пассивных болельщиков. В них они требовали фанатов покинуть вираж. Однако ответа и реакций со стороны болельщиков не поступило. Тогда один из заводящих фанатской трибуны направился в чужой сектор, чтобы поговорить. Все закончилось потасовкой.
Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» сообщало, что брату известного бойца Хабиба Нурмагомедова Усману Нурмагомедову может пожизненное заключение за наезд на сотрудника ГИБДД в аэропорту Ксипийска. Мужчина был задержан в столичном Шереметьево. Его доставили в отделение полиции вместе с пассажиром, который находился в автомобиле во время наезда.