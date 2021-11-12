В Бердске семейное кафе «BasiLico» создает новый коллектив: Список вакансий

- Бармен
- Официант
- Кухонный рабочий
- Пекарь-универсал
ЕСЛИ ТЫ ЭНЕРГИЧНЫЙ, ИНИЦИАТИВНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ - ТЕБЕ ТОЧНО К НАМ!
ГРАФИК РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
тел. 8-923-198-64-55
Объявлен набор сотрудников по специальностям бармен, официант, кухонный рабочий, пекарь-универсал.
тел. 8-923-198-64-55
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