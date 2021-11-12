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В Бердске семейное кафе «BasiLico» создает новый коллектив: Список вакансий

5:06:3811/12/2021
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Объявлен набор сотрудников по специальностям бармен, официант, кухонный рабочий, пекарь-универсал.

На постоянную работу в г. Бердск требуются. Фото: «Курьер.Среда»


  • Бармен
  • Официант
  • Кухонный рабочий
  • Пекарь-универсал

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