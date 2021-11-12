Школьников Бердска приглашают принять участие в олимпиаде от омского МВД

В Бердске омская академия МВД приглашает учащихся 9, 10 и 11 классов принять участие в олимпиаде "Кодекс знаний". Представители ведомства сообщают, что целью такой олимпиады является выявление одаренных школьников и оказание им дальнейшей поддержки.
– Мы хотим выявить школьников, которые проявляют интерес к предмету "Обществознание" и тех, кто обладает необходимыми для нас знаниями. Также нашей целью является создание условий для интеллектуального развития, – пишут в отделении МВД.
Стать участником конкурса может любой из желающих. Он проводится в два этапа. Отборочный этап будет проводиться с 1 октября 2021 года до 31 января 2022 года в онлайн формате на официальном сайте Омской академии МВД России (https://oMa.MBfl.pdb). До 15 февраля в специальном разделе сайта появится информация о призерах и победителях данной олимпиады. А заключительный этап состязаний планируется провести на базе Омского МВД России. К участию во втором туре будут допускаться учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов и победители олимпиад за 2020-2021 годы.
– Все участники олимпиады получат соответствующие сертификаты, подтверждающие участие школьника, а иногородние лица будут покрывать расходы, связанные с проживанием и проездом самостоятельно, – говорится в ведомстве.