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В Бердске швейная фабрика «Бердчанка» замерзнет из-за долга за тепло в 1 млн рублей: Ей отрежут трубы

5:57:4611/12/2021,Анастасия Солодкова
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Предприятие-банкрот подключено к магистрали, которая отапливает детский сад. Поэтому, считают в КБУ, чувствует свою безнаказанность. Но техническое решение наказать должника нашли.

Швейная фабрика "Бердчанка" больше не существует. Фото: "Курьер.Среда"

У муниципального Комбината бытовых услуг Бердска серьезное беспокойство вызывают долги бывшие швейной фабрики «Бердчанка» за тепло и воду. Там, напомним, едет спор хозяйствующих субъектов за владение территорией. А место, стоит отметить, довольно престижное — практически центр города со всей необходимой инфраструктурой. Это вполне лакомый кусок для строительства жилья.

- «Бердчанка» - наш должник по теплу. Она должна нам 1 млн рублей. И долг с каждым днем только нарастает. Поэтому по зданиям на территории бывшей швейной фабрики принято решение отрезать им трубу, - констатировал директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Чтобы это сделать, по его словам, будут подключать местную власть и полиции. Есть некоторая проблема - «Бердчанка» сидит на одной магистральной трубе с детским садом. И поэтому, считает Пронюшкин, чувствует свою безнаказанность.

- Приняли техническое решение отрезать от отопления внутри здания — отводящие трубы. Пусть платят. Нам нужны деньги на топливо, ремонт и так далее, - категоричен Пронюшкин.

Как сообщал «Курьер.Среда», весной 2021 года арендаторы помещений на обанкротившейся «Бердчанке» забеспокоились, когда на территорию нагрянули ФСБ и Росгвардия. Силовиков пригласил гендиректор как раз из-за коммунальных долгов.

- Разбираемся с тем арендатором, который собирая плату за аренду, пользование энергией и теплом, не передавал и не оплачивал эти обязательные платежи. Сейчас накопилась большая задолженность, соответственно, к этим арендаторам возникли вопросы. Они не хотят уходить по-хорошему, поэтому привлекли сотрудников полиции. Сейчас задолженность перед КБУ порядка 1 млн рублей, - отмечал представитель гендиректора АО «Бердчанка».

С тех пор ситуация только усугубилась. Комбинату фабрика так и не платит.

Взыскание долгов

Как сообщал «Курьер.Среда», дебиторская задолженность Комбинату бытовых услуг в общей сложности составляет на сегодня около 260 млн рублей. Соответственно, почти такую же сумму сам КБУ должен своим поставщикам.
- Если бы нам вернули эти долги, мы закрыли бы свои и работа наша стала бы более устойчивой, стабильной, - уверен Пронюшкин, отметив, что каждое из подразделений КБУ имеет свой план по работе с дебиторской задолженностью.

Напомним, что КБУ создает у себя инспекторскую группу, которая будет работать по взысканию долгов. Оценкой качества работы станет физическое снижение долгов потребителей коммунальных услуг.

Фабрику банкротят


По словам сына экс-руководителя швейной фабрики Дмитрия Степанова, ее банкротят ради строительства четырех домов на этом участке — идет борьба за землю. Он как собственник земли судился с «захватчиками».

Фабрику банкротят

Напомним, что КБУ создает у себя инспекторскую группу, которая будет работать по взысканию долгов. Оценкой качества работы станет физическое снижение долгов потребителей коммунальных услуг.

Фабрику банкротят


По словам сына экс-руководителя швейной фабрики Дмитрия Степанова, ее банкротят ради строительства четырех домов на этом участке — идет борьба за землю. Он как собственник земли судился с «захватчиками».

«Бердчанка» не работает как швейная фабрика с 2015 года. Новые владельцы сдают площади нескольким арендаторам. В 2016-м ее начали банкротить. В арбитраж поступило исковое заявление о банкротстве владельца и гендиректора «Бердчанки» Константина Гука. Тогда долги кредиторам составляли 8,43 млн рублей.

Швейная фабрика «Бердчанка» основана в 1940 году в Бердске. Она была одним из крупных производителей детской одежды за Уралом. До Константина Гука собственником и руководителем предприятия был Владимир Степанов. В 2014 году он покончил с собой, когда на фабрике начались финансовые проблемы.

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