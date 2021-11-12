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В Минздраве россиянам с кнопочным телефоном рассказали, как получить QR-код о вакцинации против коронавируса

6:59:5711/12/2021,Дарья Костина
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Коды есть на Госуслугах, его можно скачать, а потом распечатать и носить с собой.

Все 85 регионов РФ согласились ввести QR-коды. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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По всей стране скоро, возможно, введут QR-коды для посещения мест «роскоши»: театров, кино и даже кафе с магазинами. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал о том, что власти разработали два законопроекта для внедрения QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. Сейчас соответствующие документы готовят к рассмотрению в Госдуме. Пока известно, что все 85 субъектов РФ согласны на введение спецсистемы для посещения общественных мест. Конечно, пока вопросов больше, чем ответов, понятно одно - надо учиться жить по-новому с QR-кодами, масками, дистантом и коронавирусом.

Кроме того, с 12 ноября QR-коды введены и в Новосибирской области. Бердск - не исключение.

- Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет. А у мамы еще и телефон кнопочный. Как получить QR-коды? - спрашивают горожане.

У многих возникает вопрос: как получить QR-код, если гаджет не современный, а, допустим, кнопочный. Ведь у многих пожилых россиян телефоны как раз-таки не современные. Как рассказали «Курьер.Среда» 12 ноября в пресс-службе минздрава Оренбуржья, в этом случае проблем не возникнет.

- Есть на Госуслугах коды, там можно его скачать, а потом распечатать и носить с собой. Еще справки также есть, их тоже можно носить с собой. Это справки из поликлиники, где делали прививку. Там должна быть печать и подпись. Это все не сложно делается, - рассказали в пресс-службе Оренбургского минздрава.

Ну а если у вас медотвод, то в этом случае справка должна быть подписана главным врачом или его заместителем медучреждения, где эту справку дали. Пока на деле коды в общественном транспорте ввели в Татарстане, а на Камчатке и Хабаровском крае ввели QR-коды при посадке в самолет, но пока внутри субъектов. А вот с конца ноября летать в другие регионы придется не только с чемоданами, но и QR-кодом. Толи еще будет.

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