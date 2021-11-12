В Бердске власть запускает горячую линию для жалоб родителей: Напугали истории о холодных обедах и тараканах в школьных столовых

Власть Бердска отреагировала на жалобы бердчан, связанные с едой в школах города. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", мамы учеников в Бердске рассказали, почему на самом деле их дети предпочитают не питаться в школьных столовых. Как сообщалось ранее на одном из совещаний, глава Бердска Евгений Шестернин обсудил с руководителями школ многие проблемы. Одним из вопросов стало недоедание школьниками блюд в столовых.
Как рассказали директора школ, проблема в приготовлении обедов имеется из-за поставки некачественных продуктов. От таких партий приходится отказываться и оперативно изменять меню. Мэр пообещал поговорить с поставщиками и пригласить их на совещание с представителями прокуратуры, поскольку привозить некачественные продукты питания в школу считается недопустимым. Вторая проблема, на которую указала директор лицея №6 Зоя Родина — дефицит поваров. Люди не идут работать в школьные столовые из-за низкой зарплаты.
Как отмечали родители, еда в школьных столовых холодная, в некоторых школьных столовых пробегал таракан.
- Мне как-то дочь в течение 2 недель высылала фото со школьного обеда. За 10 учебных дней ей дважды попадались волосы - в картошке и в компоте. Один раз попался отваренный картофель с гнилью на полкартофелины внутри. Вот и весь разговор. Сейчас нам сказали, что сменили поваров на школьном собрании, да дочь уже не соглашается и у меня желания нет. Дочь говорит, что лица работников в столовой не изменились,- написала одна из бердчанок в инстаграме "Курьер.Среда".
Как сообщили в администрации Бердска, из-за жалоб на некачественное питание было принято решение возобновить горячую линию по вопросам организации школьного питания.
- Фактически нельзя проверить жалобу, так как ответственные лица в школе отрицают наличия тараканов в столовой. Вы сможете напрямую связываться со специалистами отдела образования, которые осуществляют контроль за питанием. Ранее линия была создана не только для того, чтобы улучшить организацию питания, но и разграничить поток жалоб, так как 90% жалоб в комментариях не подтверждаются. О возобновлении работы горячей линии будет сообщено дополнительно в СМИ, - сообщила "Курьер.Среда" горадминистрация.