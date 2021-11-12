Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске власть запускает горячую линию для жалоб родителей: Напугали истории о холодных обедах и тараканах в школьных столовых

5:57:1211/12/2021
0

Мамы и папы объяснили, почему их детки отказываются от еды в столовых учебных заведений. Но "ответственные лица в школе отрицают наличия тараканов в столовой".

Горожане жалуются на школьное питание. Фото: "Курьер.Среда"

Власть Бердска отреагировала на жалобы бердчан, связанные с едой в школах города. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", мамы учеников в Бердске рассказали, почему на самом деле их дети предпочитают не питаться в школьных столовых. Как сообщалось ранее на одном из совещаний, глава Бердска Евгений Шестернин обсудил с руководителями школ многие проблемы. Одним из вопросов стало недоедание школьниками блюд в столовых.

Как рассказали директора школ, проблема в приготовлении обедов имеется из-за поставки некачественных продуктов. От таких партий приходится отказываться и оперативно изменять меню. Мэр пообещал поговорить с поставщиками и пригласить их на совещание с представителями прокуратуры, поскольку привозить некачественные продукты питания в школу считается недопустимым. Вторая проблема, на которую указала директор лицея №6 Зоя Родина — дефицит поваров. Люди не идут работать в школьные столовые из-за низкой зарплаты.

Как отмечали родители, еда в школьных столовых холодная, в некоторых школьных столовых пробегал таракан.

- Мне как-то дочь в течение 2 недель высылала фото со школьного обеда. За 10 учебных дней ей дважды попадались волосы - в картошке и в компоте. Один раз попался отваренный картофель с гнилью на полкартофелины внутри. Вот и весь разговор. Сейчас нам сказали, что сменили поваров на школьном собрании, да дочь уже не соглашается и у меня желания нет. Дочь говорит, что лица работников в столовой не изменились,- написала одна из бердчанок в инстаграме "Курьер.Среда".

Как сообщили в администрации Бердска, из-за жалоб на некачественное питание было принято решение возобновить горячую линию по вопросам организации школьного питания.

- Фактически нельзя проверить жалобу, так как ответственные лица в школе отрицают наличия тараканов в столовой. Вы сможете напрямую связываться со специалистами отдела образования, которые осуществляют контроль за питанием. Ранее линия была создана не только для того, чтобы улучшить организацию питания, но и разграничить поток жалоб, так как 90% жалоб в комментариях не подтверждаются. О возобновлении работы горячей линии будет сообщено дополнительно в СМИ, - сообщила "Курьер.Среда" горадминистрация.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школаученикистоловаяменютаракан
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут тараканов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШкольников Бердска приглашают принять участие в олимпиаде от омского МВД
5:49:53 11/12/2021
Школьников Бердска приглашают принять участие в олимпиаде от омского МВД
В России хотят ввести единый пенсионный план для самозанятых
5:23:18 11/12/2021
В России хотят ввести единый пенсионный план для самозанятых
БердскВ Бердске семейное кафе «BasiLico» создает новый коллектив: Список вакансий
5:06:38 11/12/2021
В Бердске семейное кафе «BasiLico» создает новый коллектив: Список вакансий
Чудеса преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, чью память церковь чтит 13 ноября: как святой Спиридон своими мантией и власяницей победил пожар
5:00:54 11/12/2021
Чудеса преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, чью память церковь чтит 13 ноября: как святой Спиридон своими мантией и власяницей победил пожар
Болельщики устроили драку на футбольном матче сборных России и Кипра
5:00:52 11/12/2021
Болельщики устроили драку на футбольном матче сборных России и Кипра
БердскВ Бердске 58-летнего местного жителя сбила иномарка на пешеходном переходе
4:38:12 11/12/2021
В Бердске 58-летнего местного жителя сбила иномарка на пешеходном переходе
22.12.2021: предсказания на уникальную дату экстрасенсов. Чем опасна дата «пяти двоек и двух единиц»
4:30:35 11/12/2021
22.12.2021: предсказания на уникальную дату экстрасенсов. Чем опасна дата «пяти двоек и двух единиц»
Брату Нурмагомедова может грозить пожизненный срок за наезд на полицейского, сообщил адвокат Добровинский
4:20:25 11/12/2021
Брату Нурмагомедова может грозить пожизненный срок за наезд на полицейского, сообщил адвокат Добровинский
БердскВ Бердске за 10 месяцев в ДТП погибли 4 человека и 66 пострадали
4:02:41 11/12/2021
В Бердске за 10 месяцев в ДТП погибли 4 человека и 66 пострадали
У трех знаков зодиака 12 ноября 2021 года будет отличный день
4:01:22 11/12/2021
У трех знаков зодиака 12 ноября 2021 года будет отличный день