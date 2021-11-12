Врач рассказал, что пересечение коронавируса и других болезней у детей может привести к смерти

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев сообщил, что пересечение у детей иных заболеваний с COVID-19 может привести к летальному исходу. По словам специалиста, наличие вирусных заболеваний в детском организме может привести к воспалению, из-за чего возможно поражение органов. Исключением не станут даже сердечно-сосудистая система, центральная нервная система и даже органы дыхания.
– Пациент с такими симптомами может получить инвалидность, а на восстановление состояния здоровья ребенок может потратить всю жизнь, считает врач.
Токарев заявляет, что пересечение кори и коклюша даже в постковидный период может значительно повлиять на состояние ребенка. А если заболевший не проходил вакцинацию и все произошло в ослабленный для организма период, шансов на выздоровление практически не будет. С ним согласен и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, который заявил, что заражение коронавирусом при уже имеющейся кори может закончиться смертью пациента.