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Врач рассказал, что пересечение коронавируса и других болезней у детей может привести к смерти

6:09:2411/12/2021
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Некоторые последствия ковида могут привести к инвалидности.

Врачи заявляют, что пересечение вирусных заболеваний с ковидом может привести к смерти детей. Фото: Pixabay.com

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев сообщил, что пересечение у детей иных заболеваний с COVID-19 может привести к летальному исходу. По словам специалиста, наличие вирусных заболеваний в детском организме может привести к воспалению, из-за чего возможно поражение органов. Исключением не станут даже сердечно-сосудистая система, центральная нервная система и даже органы дыхания.

– Пациент с такими симптомами может получить инвалидность, а на восстановление состояния здоровья ребенок может потратить всю жизнь, считает врач.

Токарев заявляет, что пересечение кори и коклюша даже в постковидный период может значительно повлиять на состояние ребенка. А если заболевший не проходил вакцинацию и все произошло в ослабленный для организма период, шансов на выздоровление практически не будет. С ним согласен и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, который заявил, что заражение коронавирусом при уже имеющейся кори может закончиться смертью пациента.

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смертьзаражениекоронавирусКовид
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