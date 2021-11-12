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В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери в такси

6:32:2311/12/2021
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Отец сразу же покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

Отец выстрелил дочери в голову прямо в такси. Фото: Pixabay.com

В Сергиевом Посаде инспектор ДПС выстрелил в голову дочери в такси. Машина такси везла 47-летнего инспектора и 20-летнюю девушку домой из кафе. По дороге домой отец выстрелил в голову дочери прямо в салоне автомобиля. Причины произошедшего не сообщаются. Водитель тут же остановил машину. Девушке удалось выжить, она была госпитализирована в состоянии алкогольного опьянения с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой, также у девушки был диагностирован перелом височной кости.

Согласно предварительным данным, стрелявший мужчина сразу после произошедшего покинул автомобиль. Медиков вызвал водитель такси, а отец девочки скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что врачи заявили о летальном исходе при пересечении коронавируса и других инфекционных заболеваний у детей. А некоторые из них могут привести к инвалидности пациента, который потратит на восстановление состояния здоровья целую жизнь.

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