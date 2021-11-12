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Куда нельзя попасть без QR-кода в Новосибирске с 12 ноября 2021

6:45:0711/12/2021
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Рестораны будут работать в штатном режиме, но только до 23 часов.

С 12 ноября в Новосибирской области введен режим QR-кодов. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области уже практически никуда нельзя попасть без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Это касается мероприятий, в число которых входят более 1000 человек. Также наличие документа о прохождении вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста либо медотвод проверяют при входе в кино, театры, фитнес-центры, а также в детские развлекательные центры и другие площадки. А с 12 ноября такое подтверждение будет необходимо и при посещении заведений общественного питания, помимо случаев, когда гость берет еду на вынос, либо заказывает ее на дом. Это значит, что отсутствие прививки ограничивает вас только от перекуса в общепите, взять заказ с собой можно. Также документы не проверяются в пунктах питания на территориях вокзалов, заправок, аэропортах и столовых предприятий. В фудкортах ТЦ их также будут проверять.

Отметим, что власти отменили запрет на работу ресторанов, кафе и баров после 23:00. QR-коды придется предоставлять даже при заселении в санаторий и или на базу отдыха.

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карантинограниченияQR кодКовид вакцина
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