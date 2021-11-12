В США власти начали раздавать 12-летним школьникам презервативы

В США в штате Вермонт правительство планирует раздать 12-летним детям презервативы. Такое действие объясняется тем, что власти намерены предотвратить вспышку ЗППП. Раздавать контрацептивы будут прямо в школе, их получат все учащиеся, старше 12-и лет. Зоной выдачи станет медицинский кабинет и еще несколько специально выделенных помещений для этого.
Также заявляется, что это поможет не только избежать вспышки заболеваний, передающихся половым путем, но и остановит рост числа беременностей среди подростков. А вот родители школьников разделились на два лагеря. Определенная часть из них считает, что это не приведет ни к чему хорошему. По мнению родителей, дети станут еще более распущенным, чем сейчас.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Подмосковье отец выстрелил в голову дочери прямо в такси. Мужчина являлся инспектором ДПС. Члены семьи ехали домой из местного кафе, тогда мужчина по непонятным причинам до сих пор, произвел выстрел в область виска девочки и скрылся с места происшествия. Девушке удалось выжить.