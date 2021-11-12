«Люди начитались Путина»: КБУ Бердска и худшкола «Весна» прокомментировали приказ мэра Евгения Шестернина об отстранении от работы сотрудников без прививки против коронавируса

Стало известно, отстранят ли от работы сотрудников КБУ Бердска и учителей художественной школы «Весна» по приказу мэра Евгения Шестернина в Бердске.
Как ранее стало известно, мэр Бердска Евгений Шестернин поручил заместителям отстранить от работы граждан, которые выразили категорический отказ от прохождения вакцинации от коронавируса. В число таких вошли учителя детской художественной школы «Весна». Также около 200 сотрудников Комбината бытовых услуг, отвечающих за обслуживание канализационной системы, изъявили нежелание вакцинироваться.
Как рассказал сегодня, 12 ноября, «Курьер.Среда» начальник КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин, на утро 11 ноября, невакцинированных в КБУ насчитывалось 248 человек.
- Цифра «200» откуда она взялась и кто ее «родил», я даже затрудняюсь ответить. Вчера и сегодня мероприятия по вакцинации проводились. На следующей неделе еще будут. Люди вакцинируются. Количество невакцинированных уменьшается и будет уменьшаться,- отметил Анатолий Пронюшкин 12 ноября.
По словам директора КБУ Бердска, сложившаяся ситуация с работниками предприятия совершенно не говорит о том, что рабочие категорически против прививки.
- Люди начитались Путина, высказываний Пескова, Мишустина и постановлений правительства. Мы с сотрудниками сегодня беседовали 2 часа и еще раз будем все объяснять. Сейчас ввели QR-коды. Человек даже в парикмахерскую не может без прививки зайти. Государство издает приказы. Все в процессе идет,- произнес руководитель предприятия.
Что касается соблюдения указа мэра города Шестернина и отстранений в случае отсутствия прививки у сотрудников, Анатолий Пронюшкин высказался следующим образом:
- Давайте мы подождем следующую пятницу. Она нам покажет, будем ли мы кого-то отстранять или не будем. У человека с этими QR-кодами возникнут проблемы. Если нет личного транспорта и если введут новые дополнения, то он не сможет проехать в автобусе,- высказался Пронюшкин.
Директор художественной школы «Весна» Бердска Татьяна Юдинцева сказала, что из общего числа сотрудников, которых насчитывается 51 человек, не вакцинировано около 30%. Руководство образовательного учреждения проводит беседы со своими сотрудниками, в том числе не только с преподавателями. У некоторых сотрудников на руках имеется справка о медотводе.
- 27 октября часть коллектива вакцинировалась. На 17 ноября мероприятие по вакцинации запланировано,- произнесла Татьяна Юдинцева.
По мнению руководителя художественной школы «Весна», вопрос об отстранении от работы непривитых сотрудников весьма сложен и неоднозначен, поскольку в областном профсоюзе ранее сообщалось, что школы искусств к предписанию об обязательной вакцинации не относятся. Об отстранении от работы говорить пока рано, ведь, даже не во всех общеобразовательных учебных заведениях персонал поставил прививку. Руководство «Весны» заявило, что в любом случае вопрос о вакцинации будет поднят на совещаниях неоднократно, ведь речь идет о защите человеческого организма.
Отметим, что в завершении беседы с «Курьер.Среда» и руководитель КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин, и директор художественной школы «Весна» Татьяна Юдинцева подчеркнули, что их организации далеко не единственные в Бердске, которые входят в число тех, где вакцинация идет не такими темпами, какие хотелось бы видеть.