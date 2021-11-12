Лай и звук мясорубок: в Красноярске арендаторов квартиры подозревают в массовом убийстве собак

В Красноярске полиция начала проверку после сообщения местных жителей, которые заподозрили соседей в массовом убийстве собак в съемной квартире в Пашенном. Жильцы дома по улице Карамзина, 32, сообщили, что одну из квартир в этом доме снимают тувинцы, которые постоянно заводят в дом собак, а те пропадают. Также в полицию обращались и волонтеры.
– Соседи постоянно слышали лай, скулы и шум собак с мясорубками. Жильцы дома уже вызывали соседей и жаловались на происходящее. В квартире началась тишина. Также по словам соседей, после визита участкового жильцы выносили большие пакеты с мусором, – рассказала зооинспектор Светлана Скрипниченко.
Зооволонтеры обыскали мусорные баки, но найти им ничего не удалось. После с ними связались очевидцы, которые обнаружили останки собак. Также сообщается, что нашедшие готовы дать показания в суде. Полиция заявила, что сотрудники приступили к проведению проверки.