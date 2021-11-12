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В Минобороне создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в крови в 16 раз

8:06:1911/12/2021
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На добавку уже было получено свидетельство на официальную регистрацию.

Ученые нашли способ снижения уровня ковида в носоглотке в 16 раз. Фото: Pixabay.com

В России 27-ой Центральный научно-исследовательского институт Минобороны РФ разработали добавку "КовБАД", которая снижает концентрацию коронавируса в организме заразившегося в 16 раз. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защит генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

– Мы провели исследование и выяснили, что при добавке этого вещества в еду, концентрация ковида в носоглотке снижается в два раза. На шестой день приема уровень вируса в организме падает в 16 раз, – сообщил ученый.

Также мужчина сообщил, что на добавку уже было получено свидетельство на официальную регистрацию. А в научном центре было создано еще несколько образцов такого вещества, которые также могли бы воздействовать на вирусы в организме человека. В них добавляются экстракт эхинацеи, аронии, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского. Также в состав входят и многие другие природные вещества.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Новосибирске задержали троих мужчин, которые обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Силовики вышли на их мастерскую, которая находилась в одном из гаражных боксов. А в квартире одного из них были обнаружены пистолет и боеприпасы.

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