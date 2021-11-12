Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Под Тюменью загадочно исчез 17-летний Антон Гольцман после проводов своего друга в армию

9:06:5411/12/2021,Дарья Костина
0

«Курьер.Среда» 12 ноября брат Антона Алексей рассказал подробности того вечера.

17-летний парень ушел с вечеринки в одной кофте и штанах. Фото: vk.com: tmn_reg_spas

В Тюменской области почти неделю ищут 17-летнего Антона Гольцмана, который пропал после проводов в армию своего друга в селе Поддубровное. Следователи предполагают, что парня могли убить. По факту безвестного исчезновения сельчанина следственными органами СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело. В тот вечер, 7 ноября, Антон и его друзья пошли на проводы друга в армию. Парень выпил алкоголь и его уложили спать, но больше никто его не видел, родные обратились в полицию. «Курьер.Среда» 12 ноября брат Антона Алексей рассказал подробности того вечера.

- В 11 вечера уложили его спать, а когда пошли покурить, его не было. Пропал. Он ушел в одной кофте и штанах, даже денег не взял с собой. Куртку утром увидели дома. Не происходило ничего в тот день, поводов не было для ухода. В полицию заявление написал дядя, мама лежит в больнице, - поделился брат пропавшего тюменца.

По словам Алексея, к поиску присоединились и волонтеры, и МЧС, и даже армейцы. Все ищут его 17-летнего брата.

- Все ищут. Всех опросили уже, все проверяют: друзей, подруг, таксистов, опрашивали тоже полицейские. Село достаточно большое, тут леса, река. Видимо, где-то в селе он, я так думаю, и надеюсь на это. Сегодня, 12 ноября, снова ищем, будем до ночи прочесывать квадраты.

Отметим, что примерно через 2 дня после пропажи Антона Гольцманав в Тюмени нашли неопознанное тело молодого парня. Все подумали, что это - Антон Гольцман, одна позже эта информация не подтвердилась. Об этом сообщила представитель поискового отряда Виктория.

- Продолжаем искать, к нам обратились полицейские, чтобы мы помогли. Несколько раз нам говорили, что нашли предварительно, мы это проверяли. Но пока юношу не нашли, - сообщила Виктория 12 ноября «Курьер.Среда».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пропал человектюменьпропал подросток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мог ли юноша уехать в другой регион?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период
Самые новые симптомы коронавируса осенью 2021 года: их не было в первую и вторую волну пандемии
В Бердске 56-летняя пенсионерка-инвалид осталась без денег: «Все забирают приставы и банк»1

Последние новости

В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом
9:03:41 11/12/2021
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
9:00:18 11/12/2021
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
БердскВ Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
9:00:00 11/12/2021
В Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
8:56:14 11/12/2021
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома
8:46:07 11/12/2021
В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома
Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой
8:32:32 11/12/2021
Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой
БердскВ Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса
8:29:21 11/12/2021
В Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса
Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период
8:21:52 11/12/2021
Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период
В Минобороне создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в крови в 16 раз
8:06:19 11/12/2021
В Минобороне создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в крови в 16 раз
Можно ли на выходные 13 и 14 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
8:00:40 11/12/2021
Можно ли на выходные 13 и 14 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви