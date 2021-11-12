Под Тюменью загадочно исчез 17-летний Антон Гольцман после проводов своего друга в армию

В Тюменской области почти неделю ищут 17-летнего Антона Гольцмана, который пропал после проводов в армию своего друга в селе Поддубровное. Следователи предполагают, что парня могли убить. По факту безвестного исчезновения сельчанина следственными органами СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело. В тот вечер, 7 ноября, Антон и его друзья пошли на проводы друга в армию. Парень выпил алкоголь и его уложили спать, но больше никто его не видел, родные обратились в полицию. «Курьер.Среда» 12 ноября брат Антона Алексей рассказал подробности того вечера.
- В 11 вечера уложили его спать, а когда пошли покурить, его не было. Пропал. Он ушел в одной кофте и штанах, даже денег не взял с собой. Куртку утром увидели дома. Не происходило ничего в тот день, поводов не было для ухода. В полицию заявление написал дядя, мама лежит в больнице, - поделился брат пропавшего тюменца.
По словам Алексея, к поиску присоединились и волонтеры, и МЧС, и даже армейцы. Все ищут его 17-летнего брата.
- Все ищут. Всех опросили уже, все проверяют: друзей, подруг, таксистов, опрашивали тоже полицейские. Село достаточно большое, тут леса, река. Видимо, где-то в селе он, я так думаю, и надеюсь на это. Сегодня, 12 ноября, снова ищем, будем до ночи прочесывать квадраты.
Отметим, что примерно через 2 дня после пропажи Антона Гольцманав в Тюмени нашли неопознанное тело молодого парня. Все подумали, что это - Антон Гольцман, одна позже эта информация не подтвердилась. Об этом сообщила представитель поискового отряда Виктория.
- Продолжаем искать, к нам обратились полицейские, чтобы мы помогли. Несколько раз нам говорили, что нашли предварительно, мы это проверяли. Но пока юношу не нашли, - сообщила Виктория 12 ноября «Курьер.Среда».