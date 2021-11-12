Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период

В России депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период. По словам депутата, сокращение должно произойти на один рабочий час. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем Милонов заявляет, что восьмичасовой рабочий день должны сократить на один час из-за времени, которое работник тратит в дороге. Предложено использовать такой режим работы с 15 ноября по 28 февраля.
Аргументируя свое предложение парламентарий сослался на климат в России, который, по его словам, не позволяет гражданам оставаться продуктивными. По мнению Милонова, короткий световой день имеет большое влияние на эмоциональный фон человека, что плохо отражается на здоровье.
– Прошу заметить, что закон учитывает 8-часовой рабочий день, а жители страны тратят на дорогу по паре часов в день, что говорит о том, что работать людям приходится порядка 10-и часов в сутки, – сообщает Милонов.