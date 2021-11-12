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Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период

8:21:5211/12/2021
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Милонов считает, что время, потраченное на дорогу до рабочего места, должно засчитываться , как рабочее.

В России могут сократить рабочий день. Фото: Pixabay.com

В России депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период. По словам депутата, сокращение должно произойти на один рабочий час. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем Милонов заявляет, что восьмичасовой рабочий день должны сократить на один час из-за времени, которое работник тратит в дороге. Предложено использовать такой режим работы с 15 ноября по 28 февраля.

Аргументируя свое предложение парламентарий сослался на климат в России, который, по его словам, не позволяет гражданам оставаться продуктивными. По мнению Милонова, короткий световой день имеет большое влияние на эмоциональный фон человека, что плохо отражается на здоровье.

– Прошу заметить, что закон учитывает 8-часовой рабочий день, а жители страны тратят на дорогу по паре часов в день, что говорит о том, что работать людям приходится порядка 10-и часов в сутки, – сообщает Милонов.

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