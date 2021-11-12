Светлые открытки с Днем доброты: праздник отмечают 13 ноября во всем мире

Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.
В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.
Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок