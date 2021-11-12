Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом

9:03:4111/12/2021
0

В регионе за сутки скончались еще 11 человек от коронавируса.

Статистика по ковиду. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области выявлен рекордный показатель по числу зараженных коронавирусом. В регионе за 24 часа зафиксировано 407 случаев заболевания. За тот же период времени скончались 11 человек, имевших положительный результат ПЦР-теста. Выздороветь и выписаться за сутки удалось 213-и пациентам. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе на 12 ноября.

Среди погибших за последние сутки оказались четверо мужчин. Самому младшему из них было 54 года, а самому старшему – 76 лет. Также скончались семь женщина в возрастной категории от 63 до 85 лет. Общее число выявлено заболеваний за весь период пандемии составляет 75 567 человек, из 7 607 детей. А выздоровели и отправились домой 55 529 пациентов. Скончались с начала пандемии в Новосибирской области 3 539 человек. В инфекционных больницах лежат с подозрением на ковид и уже диагностированным заболеванием 3 728 пациентов, в том числе 50 детей. В реанимации помещены 325 пациентов, из ни- 65 подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикасмертностькоронавирусКовидВакцинация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы переболели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период
Самые новые симптомы коронавируса осенью 2021 года: их не было в первую и вторую волну пандемии
В Бердске 56-летняя пенсионерка-инвалид осталась без денег: «Все забирают приставы и банк»1

Последние новости

Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
9:00:18 11/12/2021
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
БердскВ Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
9:00:00 11/12/2021
В Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
8:56:14 11/12/2021
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома
8:46:07 11/12/2021
В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома
Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой
8:32:32 11/12/2021
Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой
БердскВ Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса
8:29:21 11/12/2021
В Бердске маньяк насиловал и душил брюками красивых брюнеток: Как Михаил Юдин держал в страхе город три года и как его поймали - воспоминания очевидцев и начальника полиции Игоря Иуса
Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период
8:21:52 11/12/2021
Депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период
В Минобороне создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в крови в 16 раз
8:06:19 11/12/2021
В Минобороне создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в крови в 16 раз
Можно ли на выходные 13 и 14 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
8:00:40 11/12/2021
Можно ли на выходные 13 и 14 ноября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
БердскГде в Бердске вылечить зубки и постричь шерстку любимому питомицу: Самые лучшие ветклиники и грумеры города
8:00:00 11/12/2021
Где в Бердске вылечить зубки и постричь шерстку любимому питомицу: Самые лучшие ветклиники и грумеры города