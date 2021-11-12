В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом

В Новосибирской области выявлен рекордный показатель по числу зараженных коронавирусом. В регионе за 24 часа зафиксировано 407 случаев заболевания. За тот же период времени скончались 11 человек, имевших положительный результат ПЦР-теста. Выздороветь и выписаться за сутки удалось 213-и пациентам. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с COVID-19 в регионе на 12 ноября.
Среди погибших за последние сутки оказались четверо мужчин. Самому младшему из них было 54 года, а самому старшему – 76 лет. Также скончались семь женщина в возрастной категории от 63 до 85 лет. Общее число выявлено заболеваний за весь период пандемии составляет 75 567 человек, из 7 607 детей. А выздоровели и отправились домой 55 529 пациентов. Скончались с начала пандемии в Новосибирской области 3 539 человек. В инфекционных больницах лежат с подозрением на ковид и уже диагностированным заболеванием 3 728 пациентов, в том числе 50 детей. В реанимации помещены 325 пациентов, из ни- 65 подключены к аппаратам ИВЛ.