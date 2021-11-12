Появилось фото инспектора ДПС, выстрелившего в голову дочери в такси под Москвой

В Сети появилась фотография 47-летнего инспектора ДПС, который выстрелил в голову собственной дочери прямо в такси. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Жертва и подозреваемый ехали домой после посиделок в одном из местных кафе. Однако в один момент по непонятным причинам мужчина выстрелил дочери в голову и скрылся с места происшествия. Девушку удалось спасти, она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и несколькими переломами.
Сообщается, что подозреваемого удалось задержать, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту данного инцидента.