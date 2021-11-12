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12.11
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Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября

12:15:3111/12/2021
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13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

Международный день слепых

Жить во тьме, во власти ночи,
В жизни нет судьбы страшней,
В День слепых об этом помнить
Зрячих я прошу людей.

Тот, кто слеп, он сердцем видит,
Слышит голос тишины,
И ему открыто больше,
Чем увидеть можем мы.

В день слепых желаю людям,
Тем, кто зрения лишен,
Силы воли, силы духа,
И добра в мире большом.

Международный день слепых

Ты сердцем видишь доброту,
Руками ты читаешь звуки,
Умеешь слышать тишину,
В пространстве двигаясь по звукам.

Всемирный день проблемы этой,
Мы отмечаем на планете,
Чтоб каждый помнил, не забыл,
И каждый час, ты жизнь ценил.

Международный день слепых

Мы видим яркий мир вокруг, Мы ходим без опаски. А вы задумывались — вдруг Померкнут эти краски?

Как жить, когда вокруг темно,
Ходить, не видя где ты,
Мы можем, мы должны помочь
Тем, кто не видит света!

Быть просто рядом, поддержать
Или плечо подставить.
Давайте ближним помогать
И мир добрее станет.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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