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В Новосибирске безработный мужчина месяц насиловал 15-летнюю девочку у нее дома

8:46:0711/12/2021
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Заявление в полицию написала мать пострадавшей.

В Новосибирске безработный изнасиловал 15 летнюю девочку. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местная жительница обратилась в следственные органы с заявление об изнасиловании 15-летней дочери. Также 41-летняя женщина заявила, что она подозревает определенного человека в совершении данного преступления. По словам, заявительницы, мужчина надругался над ее дочерью несколько раз. Все происходило в период с октября по ноябрь. Перед тем, как изнасиловать девочку, злоумышленник ее запугал. Также известно об угрозах со стороны нападавшего. Все действия были совершены в квартире жертвы, когда взрослых не было дома.

Сообщается, что насильник проживает в Ленинском районе, является безработным и ранее не судим. По данному факту сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ(изнасилование несовершеннолетней). Сейчас мужчину уже задержали сотрудники полиции. Ему грозит до 15-и лет лишения свободы в исправительной колонии.

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