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Четвертый день подряд от коронавируса в России умерли более 1,2 тыс. человек

9:32:2711/12/2021
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За сутки снова выявили больше 40 тысяч зараженных.

Статистика по ковиду в России. Фото: Pixabay.com

В России выявлено 40 123 новых случая заражения COVID-19 за 24 часа. Отмечается, заразиться успели жители 85 регионов России. Такие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Лидирующую позицию по числу зараженных за сутки занимает столица: 5 183 человека. На втором месте расположился Санкт-Петербург, там за сутки было зафиксировано 3 421 новых случая. Замыкает тройку лидеров столичный регион: 2 726 человек.

Скончались от ковида за сутки 1 235 человек. А выписать врачам удалось более 33 тысяч пациентов. По данным оперштаба, накануне было зафиксировано 40 759 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Темп прироста составил 0,45%. А самый высокий показатель был 6 ноября, тогда было обнаружено 41,3 тысячи заболевших за сутки.

С момента начала пандемии в стране удалось выздороветь более 7,7 млн человек. А перебороть вирус не смогли и скончались 252 926 заразившихся. Согласно данным ВОЗ общее число выявленных больных составило 251,2 миллиона человек. А скончались более 5 млн больных. Больше всего зараженных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

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