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Дочь инспектора ДПС, который выстрелил ей в голову, выложила видео с отцом перед инцидентом

9:48:4711/12/2021
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На видео, где она в обнимку с отцом, девушка наложила сердечки.

Пострадавшая от рук инспектора, стрелявшего в собственную дочь выкладывала с ним видео. Фото: instagram.com/varakinaa.a

В Сергиевом Посаде дочь, в которую выстрелил в такси собственный отец, выложила видео с ним в социальные сети незадолго до случившегося. Также девушкой были опубликованы кадры с отцом, на них родственники сидят в обнимку, а на видео наложен фильтр с красными сердцами. Действие происходит в заведении, с которого они ехали домой в том самом такси.

А также девушка опубликовала фотографию, на которой целая толпа людей, собравшаяся за большим столом. Судя по всему, компания отмечала какое-то торжество. Сама девушка отозвалась о мероприятии положительно.

– Всем пожелаю такой вечеринки, – пишет пострадавшая.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковье мужчина, который является инспектором ДПС и его дочь ехали в такси. Машина направлялась в сторону дома семьи, однако в пути между ними случился конфликт, после чего мужчина взялся за пистолет и выстрелил девушке в голову. Позже стало известно, что оба фигуранта находились в состоянии алкогольного опьянения. Девушку удалось спасти в медучреждении, а вот мужчина скрылся с места преступления и был задержан только через некоторое время.

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видеострельбапападочь
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От редакции

Какое наказание заслуживает такой отец?

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