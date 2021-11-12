Инспектору ДПС, выстрелившему в голову дочери, предъявили обвинение в покушении на убийство

В Сергиевом Посаде инспектору ДПС, который выстрелил собственной дочери в голову в такси, предъявили обвинение в покушении на убийство. Такое заявление сделали ГСУ СК РФ по Московской области. В ходе предварительного расследования было установлено, что между 47-летним мужчиной и 20-летней девушкой, которые являлись родственниками, произошла словесная перепалка.
– В результате конфликта, мужчина из-за личной неприязни выстрелил дочери в голову и скрылся с места происшествия. Девушка была доставлена в медучреждение, где ей провели операцию, – сообщается в ведомстве.
Сотрудники соответствующих органов уже осмотрели место, в котором произошел инцидент- салон автомобиля такси. Также был допрошен очевидец. В скором времени будет назначен ряд необходимых экспертиз. В их число войдет психолого-психиатрическая. Также известно, что в ближайшие дни следствие планирует запросить у суда избрание меры пресечения обвиняемому в виде ареста.
Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» писало, что в Подмосковье 47-летний отец являвшийся инспектором ДПС и его 20-летняя дочь ехали с посиделок в ресторане в такси. Машина везла пассажиров по домашнему адресу. Оба они были пьяны. В ходе ссоры мужчина выстрелил девушке в голове. ТАкже известно, что подозреваемого уволили из органов правопорядка по отрицательной статье.