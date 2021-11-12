Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Инспектору ДПС, выстрелившему в голову дочери, предъявили обвинение в покушении на убийство

10:01:5311/12/2021
0

Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого под стражу.

Стрелку предъявили обвинение. Фото: Poxabay.com

В Сергиевом Посаде инспектору ДПС, который выстрелил собственной дочери в голову в такси, предъявили обвинение в покушении на убийство. Такое заявление сделали ГСУ СК РФ по Московской области. В ходе предварительного расследования было установлено, что между 47-летним мужчиной и 20-летней девушкой, которые являлись родственниками, произошла словесная перепалка.

– В результате конфликта, мужчина из-за личной неприязни выстрелил дочери в голову и скрылся с места происшествия. Девушка была доставлена в медучреждение, где ей провели операцию, – сообщается в ведомстве.

Сотрудники соответствующих органов уже осмотрели место, в котором произошел инцидент- салон автомобиля такси. Также был допрошен очевидец. В скором времени будет назначен ряд необходимых экспертиз. В их число войдет психолого-психиатрическая. Также известно, что в ближайшие дни следствие планирует запросить у суда избрание меры пресечения обвиняемому в виде ареста.

Напомним, ранее издательство «Курьер.Среда» писало, что в Подмосковье 47-летний отец являвшийся инспектором ДПС и его 20-летняя дочь ехали с посиделок в ресторане в такси. Машина везла пассажиров по домашнему адресу. Оба они были пьяны. В ходе ссоры мужчина выстрелил девушке в голове. ТАкже известно, что подозреваемого уволили из органов правопорядка по отрицательной статье.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
арестсудВыстрел.Инспектор7
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мужчину заключат под стражу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период
Самые новые симптомы коронавируса осенью 2021 года: их не было в первую и вторую волну пандемии
В Бердске 56-летняя пенсионерка-инвалид осталась без денег: «Все забирают приставы и банк»1

Последние новости

Инспектору ДПС, выстрелившему в голову дочери, предъявили обвинение в покушении на убийство
10:01:53 11/12/2021
Инспектору ДПС, выстрелившему в голову дочери, предъявили обвинение в покушении на убийство
Бердск«Люди начитались Путина»: КБУ Бердска и худшкола «Весна» прокомментировали приказ мэра Евгения Шестернина об отстранении от работы сотрудников без прививки против коронавируса
9:56:57 11/12/2021
«Люди начитались Путина»: КБУ Бердска и худшкола «Весна» прокомментировали приказ мэра Евгения Шестернина об отстранении от работы сотрудников без прививки против коронавируса
Дочь инспектора ДПС, который выстрелил ей в голову, выложила видео с отцом перед инцидентом
9:48:47 11/12/2021
Дочь инспектора ДПС, который выстрелил ей в голову, выложила видео с отцом перед инцидентом
Четвертый день подряд от коронавируса в России умерли более 1,2 тыс. человек
9:32:27 11/12/2021
Четвертый день подряд от коронавируса в России умерли более 1,2 тыс. человек
В МВД прокомментировали инцидент со стрелявшим в дочь инспектором ДПС
9:15:00 11/12/2021
В МВД прокомментировали инцидент со стрелявшим в дочь инспектором ДПС
Под Тюменью загадочно исчез 17-летний Антон Гольцман после проводов своего друга в армию
9:06:54 11/12/2021
Под Тюменью загадочно исчез 17-летний Антон Гольцман после проводов своего друга в армию
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом
9:03:41 11/12/2021
В Новосибирской области поставлен новый рекорд по новым зараженным коронавирусом
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
9:00:18 11/12/2021
Сильная магнитная буря 16 ноября 2021: геоудар может перерасти в космический шторм. Почему в конце осени солнечные геоколебания активны
БердскВ Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
9:00:00 11/12/2021
В Бердске раскрыт секрет счастья и молодости женщин: с чего начать - шуб или салона красоты, - рассказываем
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян
8:56:14 11/12/2021
Инспектор ДПС, простреливший в такси голову дочери, был сильно пьян