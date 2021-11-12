В Бердске власть проверит QR-коды в ресторанах и кафе: С 12 ноября носите с собой паспорт

На предприятиях общественного питания Бердска проведут плановые и внеплановые проверки по соблюдению QR-кодов. Об этом на оперативном штабе со СМИ рассказала начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства Бердска Наталья Неупомнищева.
- В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области №480 от 8 ноября 2021 года введены такие правила по обслуживанию посетителей предприятий общественного питания. При посещении предприятия общественного питания у посетителя должен быть на руках один из документов: действующий QR-код либо сертификат о том, что посетитель поставил прививку. На руках может быть и отрицательный ПЦР, который действует в течение 72 часов по истечению проведения исследования либо должна справка о том, что посетитель переболел ковидом с момента, которого прошло не более 6 месяцев,- произнесла Наталья Неупомнищева сегодня, 12 ноября.
Также стало известно, что вместе с QR-кодом человеку необходимо предъявить паспорт, не передавая его в руки сотруднику заведения общественного питания. Обман информацией должен быть на расстоянии. В случае возникновения нежелания посетителей предъявлять QR-коды, меры предпринимаются на усмотрение руководства предприятия. Нарушитель может попасть на штраф или административную статью. Впрочем, насколько законно с юридической точки зрения предоставлять конфиденциальные данные, начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства Бердска ответить затруднилась. Как сказала Наталья Неупомнищева, на первых порах введения системы QR-кодов, их соответствие будет производиться с помощью подручных средств, то есть смартфонов работников питания, которые будут стоять на входе. В дальнейшем аппаратуру должен предоставить работодатель, поскольку у него в этом имеется прямая заинтересованность. Пока от руководителей организаций общественного питания Бердска технических вопросов не поступало.
Отметим, что всего в Бердске 133 предприятий общественного питания из них 49 закрытого типа. Под действие данного законодательства попадают 85 предприятий. Постановление не распространяется на те предприятия, которые оказывают услуги на: вынос, поставку товара, питания на автозаправочных станциях, обеспечивания питания на предприятиях города.
О том, как соблюдаются требования правительства Новосибирской области и городской администрации на самом деле в общепитах Бердска - читайте в ближайшее время.