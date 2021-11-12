Мать певца Прохора Шаляпина судят за взятки в Волгограде: Она отмечала осужденным смены без отработки

В Волгограде проходит заседание Краснооктябрьского районного суда, который рассматривает уголовное дело в отношении матери российского певца и шоумена Прохора Шаляпина, сотрудницы одной из больниц города.
В прокуратуре региона пояснили, что Елена Колесникова стала обвиняемой в получении взяток и использовании служебного положения. В суде приняли решение отстранить от работы двух адвокатов матери Шаляпина.
66-летнюю подсудимую обвиняют в том, что она за деньги проставляла дни для осужденных, которых приговаривали к исправительным работам. Колесникова работает сестрой-хозяйкой в больнице, куда направляли осужденных. За определенную плату она проставляла в табеле учета часы, которые не отрабатывались.
Дело начали рассматривать в конце сентября. Ранее сообщалось, что Елена Колесникова признала вину и заключила досудебное соглашение, однако после она отказалась от показаний и перестала посещать заседания суда.