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Мать певца Прохора Шаляпина судят за взятки в Волгограде: Она отмечала осужденным смены без отработки

11:12:4111/12/2021
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Сначала Елена Колесникова признала вину и заключила досудебное соглашение, однако после она отказалась от показаний и перестала посещать заседания суда.

Мать Прохора Шаляпина отвечает перед судом. Фото: Pixabay.com

В Волгограде проходит заседание Краснооктябрьского районного суда, который рассматривает уголовное дело в отношении матери российского певца и шоумена Прохора Шаляпина, сотрудницы одной из больниц города.

В прокуратуре региона пояснили, что Елена Колесникова стала обвиняемой в получении взяток и использовании служебного положения. В суде приняли решение отстранить от работы двух адвокатов матери Шаляпина.

66-летнюю подсудимую обвиняют в том, что она за деньги проставляла дни для осужденных, которых приговаривали к исправительным работам. Колесникова работает сестрой-хозяйкой в больнице, куда направляли осужденных. За определенную плату она проставляла в табеле учета часы, которые не отрабатывались.

Дело начали рассматривать в конце сентября. Ранее сообщалось, что Елена Колесникова признала вину и заключила досудебное соглашение, однако после она отказалась от показаний и перестала посещать заседания суда.

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