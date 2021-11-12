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На канале ТНТ герои сериала «Универ» возвращаются в новом формате

10:59:5411/12/2021
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Новые серии будут длиться по одному часу и расскажут, как сложилась судьба бывших студентов.

Сериал "Универ" Возвращается. Фото: ТНТ

На телеканале ТНТ выйдет новый сериал, в котором Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Настасья Самбурская и остальные актеры "Универа" расскажут о том, как сложилась судьба у сформировавшихся студентов. Сериал стал самым продолжительным проектом телеканала, который включил в себя 555 серий. Теперь серии нового сезона будут длится по одному часу, а сюжет украсят такие актеры, как Анатолий Белый и Алексей Серебряков.

Сюжет развернется вокруг истории Антона и Кристины (Стас Ярушин и Настасья Самбурская), Маши и Вали (Анна Хилькевич и Александр Стекольников), Майкла и Вари (Арарат Кещян и Екатерина Молоховская), а также непростая история Яны (Анна Кузина). У актеров теперь появились семьи и различные должности, кто-то из них стал заложником возрастного кризиса, а кто-то ушел в быт с головой. У Майкла родились две дочки, он потерял работу и сидит дома с детьми. А Антон расстался с Кристиной и потерял завещание отца. А Маша уговаривает Валю завести ребенка, на что он не готов. А Яна пережила развод.

Первая серия проекта появилась на телеканалах еще в 2008 году. Студенческие годы остались позади, герои сериала повзрослели, как и публика, которая наблюдала за ними. Теперь актеры расскажут своим зрителям, как сложилась судьба каждого из тех студентов, за которыми они следили.

– Мы отдаемся съемкам полностью, всей душой, я подхожу к этому процессу исключительно с творческой стороны. Спасибо телеканалу ТНТ и нашим продюсерам за такую возможность, – заявляет Анна Хелькевич.

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сериалтнтУнивер.
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