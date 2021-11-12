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Умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

10:56:2211/12/2021
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В возрасте 75 лет от сердечной недостаточности скончался юморист и автор сатирических рассказов.

Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Фото: @lentadnya
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В пятницу 12 ноября стало известно о смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Он умер на 76-м году жизни, сообщает телеканал "Россия 24". Причиной смерти называется сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года. С 1969 года начата его карьера в литературе — он стал публиковаться в «Клубе 12 стульев» и «Литературной газете». В 1981 году закончил ГИТИС.

Виктор Коклюшкин — автор многих сатирических миниатюр, которые со сцены исполнялись Евгением Петросяном, Владимиром Винокуром, Ефимом Шифриным, Кларой Новиковой, Еленой Степаненко и другими артистами. Он и сам читал свои произведения незабываемым голосом, который невозможно с кем-либо перепутать.  Принимал участие в телепередачах "Аншлаг", "Кривое зеркало" и многих других.

С 2012 по 2016 год Коклюшкин являлся колумнистом газеты «Аргументы и факты» (рубрика «Диагноз Коклюшкина»).

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смертьписательсатирикВиктор Коклюшкин
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