Симптомы коронавирусной пневмонии назвал пульмонолог: Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией, который отмечается ежегодно. Доктор-пульмонолог Александр Пальман рассказал, как вовремя можно определить вирусную пневмонию по симптомам.
Как пояснил врач, если у человека кашель без мокроты, лихорадка и есть ощущение нехватки воздуха – это веская причина срочно обратиться к специалисту. Также доктор рассказал, что если у пациента наблюдается температура, превышающая 39 градусов, и тяжелое дыхание, лечиться самостоятельно ни в коем случае нельзя. Об этом сообщают в «Москва 24».
Пальман отметил, что пациенты до сих пор не понимают разницы между обычной и ковидной пневмониями. Если классическая связана с бактериями и лечится антибиотиками, то коронавирусная затрагивает другие структуры, которые нарушают микроциркуляцию. Доктор заметил, что поражение легких может быть большим в обоих случаях, поэтому нельзя затягивать лечение и необходимо делать это в больнице под присмотром специалистов.