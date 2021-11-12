Песков: Использование QR-кодов для проезда в транспорте и другие жесткие ограничения — общемировая практика

Практика введения QR-кодов для проезда в транспорте и посещения общественных мест принята во всем мире и стала одним из способов противостоять распространению коронавируса.
Данная мера является одной из основных и не имеет альтернативы. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу. Так он прокомментировал предполагаемое введение QR-кодов в России для проезда в транспорте и посещения общественных мест.
- Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной, - констатировал он.
Песков отметил, что данная практика является результатом опыта зарубежных стран. Во многих государствах давно действуют достаточно жесткие ограничения, которые показывают их эффективность. Пресс-секретарь отметил, что работа по законопроекту будет вестись на серьезном уровне с привлечением экспертов и специалистов.
Как сообщал "Курьер.Среда", власти Бердска в пятницу разъяснили действие QR-кодов при посещение кафе и ресторанов. Такое ограничение ввели в Новосибирской области с 12 ноября.