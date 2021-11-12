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Песков: Использование QR-кодов для проезда в транспорте и другие жесткие ограничения — общемировая практика

12:09:4811/12/2021
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Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле знают о планах ввести обязательный QR-коды для проезда в транспорте, но работа по законопроекту не будет быстрой.

поездки в транспорте во многих странах осуществляются при помощи QR-кодов. Фото: Pixabay

Практика введения QR-кодов для проезда в транспорте и посещения общественных мест принята во всем мире и стала одним из способов противостоять распространению коронавируса.

Данная мера является одной из основных и не имеет альтернативы. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу. Так он прокомментировал предполагаемое введение QR-кодов в России для проезда в транспорте и посещения общественных мест.

- Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной, - констатировал он.

Песков отметил, что данная практика является результатом опыта зарубежных стран. Во многих государствах давно действуют достаточно жесткие ограничения, которые показывают их эффективность. Пресс-секретарь отметил, что работа по законопроекту будет вестись на серьезном уровне с привлечением экспертов и специалистов.

Как сообщал "Курьер.Среда", власти Бердска в пятницу разъяснили действие QR-кодов при посещение кафе и ресторанов. Такое ограничение ввели в Новосибирской области с 12 ноября.

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транспортзаконопроектQR кодДмитрий Песков
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