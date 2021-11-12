"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов

В России компании должны лучше организовывать прием на работу сотрудников в регионах, а не заменять их мигрантами, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Данная инициатива прозвучала от него во время онлайн-конференции на тему: "Перенос Единого миграционного центра: что дальше?" в МИА "Россия сегодня".
- Зарплаты-то уже немаленькие, особенно в Москве... И в некоторых регионах России, особенно в средней полосе, безработица. Говорят, русские не хотят работать - не верю. Поток мигрантов налажен, он худо-бедно эффективно работает, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал ничего об этом, - сказал Фадеев.
По сообщению главы СПЧ необходимо набирать людей в «трудоизбыточных регионах». Фадеев отметил, что руководство компаний, которые берут на работу мигрантов, сами создают напряженную ситуацию в стране в социальной сфере. Фадеев заметил, что эффективность таких трудяг может быть не настолько высокой, как хотелось бы производителям, и они должны рассказать о данном факте.
В сентябре сообщалось, что в России находятся семь миллионов мигрантов, включая тех, кто находятся на нелегальном положении. Это на несколько миллионов человек меньше, если сравнивать с началом 2020 года, когда не было ограничений из-за пандемии.