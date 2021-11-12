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В Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяца

12:36:0011/12/2021
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А пока в республиканском минздраве предлагают прививаться любой другой вакциной, зарегистрированной в России, имеющейся в наличии у крымских врачей. 

Спутник Лайт вышел в гражданский оборот 26 июня
В Крыму закончился "Спутник Лайт". Фото: Минздрав РФ
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Крыму исчерпаны  запасы вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в пятницу замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Чиновник отметил, что в скором времени арсенал этого препарата будет пополнен. Но пока он предлагает прививаться любой другой вакциной, зарегистрированной в России, имеющейся в наличии у крымских врачей.

По прогнозам Лясковского, "Спутник Лайт" станет доступен желающим вакцинироваться жителям полуострова в течение месяца.

Сейчас в Крыму от коронавируса первым компонентом привито 778,6 тыс. человек, вторым – 593, 9 тыс.

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запасыкоронавирус вакцинаСпутник ЛайтАнтон Лясковский
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