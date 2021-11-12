В Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяца

В Крыму исчерпаны запасы вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в пятницу замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Чиновник отметил, что в скором времени арсенал этого препарата будет пополнен. Но пока он предлагает прививаться любой другой вакциной, зарегистрированной в России, имеющейся в наличии у крымских врачей.
По прогнозам Лясковского, "Спутник Лайт" станет доступен желающим вакцинироваться жителям полуострова в течение месяца.
Сейчас в Крыму от коронавируса первым компонентом привито 778,6 тыс. человек, вторым – 593, 9 тыс.