Натравившего бойцовскую собаку на женщину задержали в Подмосковье: Собака искусала пешехода

В Подмосковье 12 ноября задержали водителя машины, которого подозревают в том, что он натравил свою собаку на женщину.
25 октября в полицию обратилась пострадавшая от нападения бойцовской собаки, она заявила, что животное набросилось на нее после того, как хозяин приказал это сделать. О задержании мужчины 1986 года рождения стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Московской области. В настоящее время проводится проверка.
Пострадавшая 1983 года рождения на момент получения травм обратилась в больницу, ей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. У женщины зафиксированы множественные травмы руки и плеча.
В тот день местная жительница едва не попала под машину, и достала телефон, чтобы снять номера автомобиля на камеру. Увидев что женщина ведет съемку, мужчина выпустил собаку бойцовской породы и приказал ей : «Взять!». На видео, которое снимала потерпевшая, остались кадры нападения животного и номер машины. Запись была передана в правоохранительные органы.
В пятницу стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить об обстоятельствах произошедшего. Более того, Следственный комитет сам хочет расследовать инцидент, который произошел в Мытищах.
-В результате животное причинило женщине множественные укушенные раны руки и плеча. В этой связи следственные органы ходатайствуют перед надзорным органом о передаче материалов в органы ГСУ СК России по Московской области для проведения объективной и всесторонней проверки, - сообщили 12 ноября в главке СКР.