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Натравившего бойцовскую собаку на женщину задержали в Подмосковье: Собака искусала пешехода

1:33:1811/12/2021
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Происшествие произошло в Мытищах. Местная жительница едва не попала под машину и достала телефон, чтобы снять номера автомобиля на камеру. За это водитель выпустил из авто пса.

Нападение собаки на женщину в Мытищах. Фото: Скриншот

В Подмосковье 12 ноября задержали водителя машины, которого подозревают в том, что он натравил свою собаку на женщину.

25 октября в полицию обратилась пострадавшая от нападения бойцовской собаки, она заявила, что животное набросилось на нее после того, как хозяин приказал это сделать. О задержании мужчины 1986 года рождения стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Московской области. В настоящее время проводится проверка.

Пострадавшая 1983 года рождения на момент получения травм обратилась в больницу, ей будет проведена  судебно-медицинская экспертиза. У женщины зафиксированы множественные травмы руки и плеча.

В тот день местная жительница едва не попала под машину, и достала телефон, чтобы снять номера автомобиля на камеру. Увидев что женщина ведет съемку, мужчина выпустил собаку бойцовской породы и приказал ей : «Взять!». На видео, которое снимала потерпевшая, остались кадры нападения животного и номер машины. Запись была передана в правоохранительные органы.

В пятницу стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить об обстоятельствах произошедшего. Более того, Следственный комитет сам хочет расследовать инцидент, который произошел в Мытищах.

-В результате животное причинило женщине множественные укушенные раны руки и плеча. В этой связи следственные органы ходатайствуют перед надзорным органом о передаче материалов в органы ГСУ СК России по Московской области для проведения объективной и всесторонней проверки, - сообщили 12 ноября в главке СКР.

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